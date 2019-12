Le secrétaire général du Hezbollah a appelé les Libanais à ne pas avoir confiance en les Etats Unis qui exploitent les manifestations au Liban pour résoudre leurs propres problèmes et ceux d’Israël, sans tenir compte des revendications sociales du peuple.

Lors d’un discours, ce vendredi 13 décembre, retransmis par la chaine AlManar, Sayed Hassan Nasrallah s’est dit opposé à la formation d’un gouvernement monochrome car il n’est pas dans l’intérêt du Liban.

Voici les principaux points de son discours :

Je voudrais évoquer les développements au Liban dont les derniers déclarations et ingérences américaines, le dossier la de la désignation d’un chef du gouvernement, la question sécuritaire et certains points liés à la crise sociale.

Quand des manifestations éclatent dans n’importe quel pays du monde, les (dirigeants) Américains interfèrent rapidement pour exploiter ces protestations d’une façon qui sert leurs intérêts et leurs projets, et non pas ce à quoi les manifestants aspirent.

Ils veulent montrer au monde comme si c’est eux qui dirigent ces manifestations.

C’est ce qui s’est passé lors du «printemps arabe», en Amérique latine, à Hong Kong et même dans les pays alliés des États-Unis. Il s’agit d’une règle générale adoptée par les Américains.

Concernant les manifestations au Liban, nous avons entendu des propos de divers responsables américains, dont ceux de la représentante US à l’ONU (Kelly Craft) et du (chef de la diplomatie US Mike) Pompeo.

Craft a déclaré que les manifestations se poursuivront au Liban, en Syrie et au Yémen et dans tout endroit où il y a une influence de l’Iran -pas où il y a des crises sociales- et ce dans le cadre de la politique de pression maximale exercée par les Etats Unis sur l’Iran.

Les Américains ont supposé que les manifestations au Liban s’étaient déroulées contre l’Iran et contre la résistance. Certains médias arabes et ceux du golfe les ont aidés dans cette tache.

Or en réalité, cela ne s’était pas produit. Les protestations étaient liées à des questions sociales et politiques.

Les manifestants avaient même réclamé que le Hezbollah participe à leur côté dans les protestations.

Soit les Américains trompent le monde ou il s’agit d’une évaluation erronée due aux fausses informations fournies par leurs agents.

Les échecs US dans le monde sont dans la plupart des fois dus à la désinformation de leurs outils.

A suivre