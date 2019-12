La persécution israélienne des Palestiniens ne connait pas de limite. Sur fond de colonisation israélienne de la Cisjordanie qui ne connait pas de répit

Selon le site d’information palestinien Arabs 48, l’armée d’occupation israélienne a arrêté ce dimanche 15 décembre 117 ouvriers palestiniens qui tentaient de se rendre dans les territoires palestiniens de 1948 pour travailler, avec pour prétexte qu’ils ne possèdent pas de permis d’entrée.

Ils ont été capturés à proximité du passage frontalier Mitar.

Lors de leur interrogatoire, il s’est avéré qu’ils étaient dans leur majeure partie originaire d’al-Khalil Hébron, en Cisjordanie occupée et des villages avoisinants. Ils ont été ramenés en Cisjordanie, à l’exception de deux d’entre eux.

Selon Arabs48, les ouvriers palestiniens sont victimes des mesures de restrictions de toutes sortes, sous prétexte qu’ils n’ont pas de permis pour entrer dans les territoires de 1948. Parfois même ils sont traqués et abattus.

Quand bien même ils ont ces permis, les ouvriers palestiniens ne sont pas à l’abri de la traque des policiers de l’occupation israélienne. Souvent, ces policiers ne reconnaissent pas ces documents, les leur déchirent et leur demandent de les renouveler.

Ils se sont organisés entre eux pour surveiller les policiers israéliens et échapper à leur patrouille.

Les Palestiniens accusent les autorités de l’occupation israélienne de poursuivre cette politique de harcèlement dans le but d’appauvrir les Palestiniens de la Cisjordanie et de le pousser à quitter leur terre. Alors que les campagnes de colonisation israélienne de la Cisjordanie se poursuivent sans répit.

Justement, dans le cadre de cette politique, le responsable du dossier des colonisations dans la région de Qalqilia, Mohamad abou-l-Cheikh a révélé que les autorités de l’occupation oeuvre pour s’emparer de plusieurs dizaines de dunums de terres agricoles dans le sud de cette région. Il a évoqué un plan destiné à élargir le route 55 située à proximité de la colonie Alph Manchiyeh, au sud de la ville de Qalqilia.