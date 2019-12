Des mercenaires appuyés par les Emirats arabes unis ont pris d’assaut, le dimanche 15 décembre, l’aéroport de l’ile de Socotra, ont rapporté des sources locales.

Les pro-émiratis ont fait fuir 33 personnes recherchés par les responsables yéménites, soutenus par l’Arabie.

Retrait des Soudanais

Par ailleurs, des sources yéménites pro-Riyad ont fait part du retrait des forces soudanaises de la côte occidentale du Yémen.

« Les forces soudanaises qui se battent aux côtés des forces de la coalition saoudienne sur la côte-ouest du Yémen ont remis cette zone aux forces de Mansour Hadi, président démissionnaire yéménite », a rapporté Sputnik.

Après près de 4 ans de coopération avec la coalition saoudienne, le Soudan a fait part de la réduction de ses forces et de son retrait graduel du Yémen.

À son retour le 11 décembre 2019 de Washington, le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, a annoncé pour la première fois la réduction de 15 000 à 5 0000 le nombre des forces soudanaises recrutées par la coalition saoudienne.

Début novembre, le commandant de la force de réaction rapide, Mohamed Hamdan Dagalo, surnommé Hemedti, avait fait part du retrait de 10 000 soldats soudanais.

Sarii met en garde Ryad

Entre-temps, le porte-parole des forces armées yéménites (armée + Ansarullah), a mis en garde la coalition saoudienne contre la poursuite de la violation du cessez-le-feu de l’accord de Stockholm.

« Nous avons redéployé des forces au port de Hodeïda, respecté le cessez-le-feu et protégé de manière unilatérale les convois d’aide. Mais les troupes ennemies tardent à appliquer l’accord de cessez-le-feu », a précisé le général Yehya Sarii.

« La coalition saoudo-émiratie viole chaque jour l’accord de cessez-le-feu. Depuis le début de sa mise en place, il a été violé à 30 903 reprises », a-t-il indiqué.

Et d’ajouter: « L’ennemi et ses mercenaires poursuivent le siège de la ville d’al-Duraihimi. Ils ont bloqué depuis près d’un an l’entrée des vivres et des médicaments. »

« Ces violations montrent que la coalition ne prend pas au sérieux l’accord de Suède. Depuis le début de la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu, sur la côte occidentale du Yémen, 175 personnes dont 63 enfants, 27 femmes et 85 hommes ont été tués et 481 autres dont 169 enfants, 97 femmes et 215 hommes ont été blessés », a déploré le général Sarii.

Le général Sarii a affirmé que les forces yéménites sont prêtes à répondre à toute provocation et que la coalition saoudienne en sera tenue pour responsable.

Sources: AlMasirah + PressTV