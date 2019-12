L’armée de l’ennemi israélien a achevé la semaine passée des exercices militaires qui se sont poursuivis pendant une semaine, simulant des scénarios de guerre contre le Hezbollah.

Selon des médias israélien, les manœuvres qui se sont poursuivies pendant une semaine ont simulé l’invasion d’un village du sud du Liban, avec les combats dans ses rues, la riposte aux embuscades du Hezbollah, la destruction des rampes des missiles et des lances roquettes, et les combats dans les tunnels.

Selon l’armée israélienne, seuls ont participé aux exercices des officiers israéliens des unités de combats dont le rang est supérieur à celui des lieutenants.

« Le but de la session était de constituer une base pour les brigades et les bataillons afin qu’ils puissent entrainer leurs soldats aux méthodes de combat les plus délicates et les plus mortelles au Liban », a précisé l’armée israélienne.

Ils ont été entrainés pour utiliser les technologies sophistiquées dont des jumelles de simulation, des écrans touch tridimensionnelles qui illustrent les mouvements des troupes.

Des acteurs ont fait part aux manœuvres pour jouer le rôle des habitants des villages libanais dans leur vie quotidienne et leurs activités, en l’occurrence leurs courses, leur prière dans les mosquées, le jeu des enfants dans les rues et les places, les étudiants dans leurs écoles.

Ont aussi été pris en compte les dispositions que le Hezbollah est censé prendre dans les villages, les positions des armes et le déploiement de ses combattants.

Le programme fait partie d’une nouvelle démarche de l’armée israélienne pour entrainer les unités de l’infanterie, des chars et de l’artillerie dans le cadre d’une nouvelle doctrine pour combattre le Hezbollah au Liban, intitulée « Tactiques, techniques et mesures ».

Les manœuvres ont été réalisées dans la base militaire israélienne Eliakim, située au nord de la Palestine occupée. Elle était dirigée par la brigade 36 du commandement du nord et l’unité de l’infanterie Golani.

Pour sa part, le quotidien israélien Haaretz a publié un article dans lequel il a révélé que l’armée israélienne a introduit des modifications sur le déploiement défensif et des renseignements, prenant en compte le nouveau modus operandi des combattants du Hezbollah, de retour de Syrie, et l’expérience qu’ils ont accumulée durant leur participation aux cinq années de guerre.

Toujours d’après le journal israélien, les combattants du Hezbollah, dont les membres de l’unité d’élite al-Redwane, sont retournés au sud du Liban. Certains d’entre eux seraient déployés à proximité de la frontière, et d’autres au sud du fleuve Litani.

Le journal assure que dans l’armée israélienne, ils n’ont pas de mal à identifier qui sont les combattants de cette force et quels sont ceux qui appartiennent à l’appareil de défense régionale au Hezbollah. Quoique tous opèrent en tenue civile, sous la couverture d’une organisation de défense de l’environnement et certains collaborent avec l’armee libanaise.