« Nous n’invitons pas nos ennemis à la guerre, mais s’ils doutaient de la performance de nos armes, ils pourraient les mettre à l’épreuve pour en connaître le résultat », a déclaré le samedi 15 décembre le commandant en chef de l’armée iranienne, le général de division Abdel Rahim Moussavi.

Le commandant en chef de l’armée iranienne a souligné que contrairement à certains pays qui dépensaient chaque année des centaines de milliards de dollars pour moderniser leur arsenal, les forces armées iraniennes améliorent de mieux en mieux la performance de leurs ressources humaines et optimisent au maximum leurs équipements.

« Eux, ils dépensent des milliards de dollars pour leur défense aérienne mais dans leur espace aérien il y a des trous noirs qu’ils ne contrôlent absolument pas », a-t-il ajouté en faisant allusion à certains pays de la région.

Le général Moussavi a souligné que face aux menaces et défis actuels, les forces armées iraniennes procèdent à la conception de tous les armements et équipements dont elles ont besoin notamment des équipements de la DCA, les sous-marins, les navires de guerre, les missiles balistiques, les avions de combat et les différents types de véhicules blindés.

Source: Avec AFP + PressTV