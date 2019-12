Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, no dia 13 de dezembro, para falar dos últimos desenvolvimentos políticos.

O secretário-geral do Hezbollah pediu aos libaneses que não confiem nos Estados Unidos, que estão explorando os protestos no Líbano para resolver seus próprios problemas e os de Israel, independentemente das demandas sociais do povo.

Em um discurso na sexta-feira, 13 de dezembro, transmitido pela televisão Al Manar, Sayyed Hassan Nasrallah disse que se opunha à formação de um governo monocromático porque não é do interesse do Líbano.

Os principais pontos de seu discurso:

Gostaria de mencionar os desenvolvimentos no Líbano, incluindo as mais recentes declarações e interferências americanas, a questão da nomeação de um chefe de governo, a questão da segurança e alguns pontos relacionados à crise social.

Quando ocorrem manifestações em qualquer país do mundo, os líderes americanos interferem rapidamente para explorar esses protestos de uma maneira que sirva seus interesses e seus planos, e não o que os manifestantes aspiram.

Eles querem mostrar ao mundo como se eles fossem os líderes desses protestos.

Foi isso que aconteceu durante a Primavera Árabe, o mesmo na América Latina, em Hong Kong e até nos países aliados dos Estados Unidos. Esta é uma regra geral adotada pelos americanos.

Em relação aos protestos no Líbano, ouvimos várias autoridades americanas, incluindo as do representante dos EUA na ONU Kelly Craft e chefe diplomático dos EUA, Mike Pompeo.

Craft declarou que as manifestações continuarão no Líbano, na Síria, no Iêmen e em qualquer lugar onde haja influência do Irã, não onde haja crises sociais. Isso está dentro da estrutura da política de pressão máximo exercido pelos Estados Unidos sobre o Irã.

Os americanos assumiram que os protestos no Líbano ocorreram contra o Irã e contra a resistência. Alguns meios de comunicação árabes e do Golfo os ajudaram nessa tarefa.

Mas na realidade não foi isso o que aconteceu. Os protestos estavam ligados a questões sociais e políticas. Os manifestantes até exigiram que o Hezbollah participasse ao lado deles nos protestos.

Por isso, podemos considerar que ou os americanos estão enganando o mundo ou um erro de julgamento devido às informações falsas fornecidas por seus agentes. As falhas dos EUA em todo o mundo devem-se principalmente à desinformação de suas ferramentas.

Hoje, os americanos querem explorar esses protestos, alegando que a crise no Líbano se deve ao Hezbollah. Pompeo assumiu que havia um perigo no Líbano e disse que estava pronto para ajudar o Líbano removendo o Hezbollah do governo, das instituições governamentais e da Câmara dos Deputados. No entanto, não é possível tirar o Hezbollah do parlamento por causa do grande apoio popular de que desfruta.

Mas o engraçado é como Pompeo tirará o Hezbollah de seu país: o Líbano. Será que devemos mostrar que somos libaneses há mais de 100 anos?

Os americanos estão explorando esses protestos para resolver seu impasse e servir aos interesses de Israel.

Há também uma tentativa israelense de tirar proveito do que está acontecendo, a fim de obter certas concessões sobre petróleo e gás.

Os americanos e sionistas, que não conseguiram derrotar o Hezbollah antes, querem aproveitar os protestos para acabar com o perigo do Hezbollah.

Temos orgulho de representar o primeiro perigo real para a entidade sionista.

O Hezbollah representa um perigo para os planos americanos e não para os interesses libaneses. O Hezbollah é o defensor dos interesses e orgulho do Líbano.

Tudo o que fizeram para se livrar do Hezbollah falhou. E eles pedem ao povo libanês que assuma essa responsabilidade. Trata-se de uma chantagem americana, segundo a qual os libaneses devem abandonar sua força defensiva que é a resistência, a fim de obter ajuda condicionada dos EUA.

Vocês confiam nas promessas dos EUA? Eu aconselho vocês a não fazer isso. Vejam como os EUA abandonam seus aliados. Alguns países árabes desistiram de seu papel estratégico e enfraqueceram-se em troca de alguma ajuda dos EUA. Será que eles estão realmente fora de suas crises? EUA nos colocam diante da escolha de renunciar à nossa soberania e independência. Isso é pura provocação deste estado americano contra os compatriotas libaneses.

O Líbano está enfrentando esta crise por causa de disputas e tensões na comunidade. Se optarmos por nos unir em benefício do país, seremos capazes de sair da crise e salvar o Líbano.

Todos aqueles que querem se manifestar ou protestar no Líbano e nos países da região não devem permitir que americanos e israelenses explorassem seus protestos, caso contrário, será uma grande perda.

Distorção das declarações iranianas:

Além disso, algumas partes externas (países do Golfo) distorcem ou fabricam deliberadamente declarações de autoridades iranianas, com o objetivo de provocar certos libaneses e incitá-los contra o Irã. Esses partidos agem dessa maneira também para embaraçar o chefe de Estado Libanês, o Hezbollah e seus aliados.

Alguns acreditam que se o Irã for atacado, ele dependerá de seus aliados para se defender. O Irã não aceitará que outra pessoa responda em seu lugar. Como seus aliados agirão é da conta deles.

Não a um governo monocromático.

Com relação à formação do novo do governo, já deixei claro que rejeitamos a renúncia do governo porque a formação de um novo gabinete levará tempo e a situação econômica e social não suporta o vácuo.

Hoje, esperamos que as consultas sejam concluídas para designar a pessoa para o cargo de Primeiro Ministro depois de obter a maioria dos votos dos blocos parlamentares. No entanto, a formação do governo não será fácil e tudo isso significa uma perda de tempo para os libaneses.

Se o governo não se demitiu e os protestos continuassem, muitas reformas teriam sido realizadas no interesse do povo libanês.

Quando o primeiro-ministro Saad Hariri renunciou, alguns acreditavam ter alcançado uma vitória quando, na realidade, perderam o tempo dos libaneses e a situação piorou: com problemas encontrados em certos setores, como combustíveis e padarias, falências de muitas empresas e confrontos nas ruas.

Desde que o governo renunciou, não estamos mais falando sobre fome ou oportunidades de emprego, mas o nome do chefe do próximo gabinete e o que os americanos e europeus querem dessa perspectiva.

Então, estamos enfrentando essa situação hoje. Os partidos políticos e a maioria parlamentar devem agora se concentrar na formação de um governo.

Essas formações foram agora confrontadas com quatro opções:

A primeira é a formação de um governo monocromático, composto pelos partidos que compõem a maioria parlamentar, notadamente a CPL (Corrente Patriota Livre), o Hezbollah, o movimento Amal e a Marada (de Sleimane Frangie). No entanto, vemos que esta opção viola o Pacto Nacional e certos artigos da Constituição.

De acordo com os interesses nacionais, recusamos um governo monocromático. Quando estavam na maioria, exigimos um governo de unidade nacional e hoje, quando nos tornamos a maioria, aderimos ao mesmo requisito.

Um governo de unidade nacional seria mais capaz de proteger os interesses do país. Qualquer gabinete que queira resolver a crise atual deve primeiro garantir que o país esteja calmo e estável.

Isso não pode ser alcançado no contexto da formação de um governo monocromático, que corre o risco de causar tensão e escalada política no cenário interno.

Esse governo seria considerado internacionalmente um governo do Hezbollah, o que não é do interesse do povo libanês.

A segunda opção à qual nos opomos é a formação de um governo monocromático de oponentes políticos à atual maioria (parlamentar). Como um governo monocromático poderia lidar com uma crise dessa magnitude? Na realidade, é mais fácil nos afastarmos do governo. Além disso, como eles conseguirão a confiança do Parlamento apesar de que representamos a maioria parlamentar?

Esta situação requer solidariedade e cooperação entre todas as partes. Insistimos que o Partido Corrente Patriótica Livre (CPL) seja incluído neste governo.

Um governo monocromático, seja do nosso partido ou do outro, seria uma má escolha e não ajudaria a salvar o país.

Um governo de parceria nacional

A terceira e quarta opções são formar um governo de parceria nacional do qual o movimento de protesto possa participar, o que não representa problema para o Hezbollah.

Sob a terceira opção, o gabinete seria presidido por Saad Hariri, que estabeleceu uma série de condições consideradas impróprias pelo nosso campo, algumas das quais levariam à exclusão de outras.

A quarta opção seria um gabinete presidido por uma personalidade que seria aprovada por Hariri e pelo Partudo Futuro, ainda somos a favor dessa opção. Vários candidatos sunitas foram propostos por Hariri, incluindo Mohammad Safadi, Bahige Tabbara e Samir Khatib. Não propusemos nenhum desses nomes, mas aceitamos todos eles.

A terceira opção, de um novo governo de Hariri, continuava sendo possível, se este decidisse deixar o lastro de lado. O mais importante é que o gabinete possa realizar as reformas necessárias.

Até o momento, os blocos parlamentares não chegaram a um acordo sobre o nome do primeiro-ministro. Esperamos que as consultorias de segunda-feira ajudem a identificar o nome do candidato ao chefe de governo. Após a designação, cooperaremos para formar um governo o mais rápido possível.

Situação de segurança

Agradeço aos libaneses que demonstraram paciência quando as estradas estão bloqueadas, enquanto alguns estavam trabalhando para causar o caos. Eu digo às pessoas para serem pacientes, para evitar confrontos. Até agora, as pessoas conseguiram não cair na armadilha da sedição.

A mídia dos países do Golfo acusa o Hezbollah e Amal de estarem por trás dos distúrbios, mas isso não é verdade. Mostramos muita contenção e conseguimos conter a situação. Exorto os jovens irritados a se acalmarem e a pacificarem para não arrastar o país ao caos. Devemos ser responsáveis por não permitir que o inimigo tire vantagem disso.

Quando decidirmos sair às ruas, estaremos bem organizados e nossos objetivos serão claramente anunciados.

Quem bloqueia as estradas não tem cobertura política nem popular.

As forças de segurança estão fazendo o máximo para manter a estabilidade e proibir o fechamento de estradas. Conclamamos as forças de segurança e o exército a continuar trabalhando para manter as estradas abertas, sem esperar horas para intervir.

Solidariedade social.

No que diz respeito à situação social, pedimos ao governo da administração cotidiana que cumpra seus deveres e assuma suas responsabilidades, especialmente se a formação do governo demorar muito.

Também pedimos aos libaneses que demonstrem solidariedade social. Não devemos tirar proveito da situação econômica aumentando seus preços. As circunstâncias exigem que todos demonstrem solidariedade para superar a crise.

Source: Al-Manar