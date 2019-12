Du 1er au 15 décembre, 162 officiers et militaires de haut rang ont déserté la « coalition » pro-Riyad ralliant la Résistance dans les gouvernorats de Raima, Dhamar, Sanaa, Hodeïda, Hajjah, et Ibb.

« Certains d’entre eux sont des commandants de la coalition saoudienne et des effectifs affiliés à la troisième brigade d’al-Arouba, actifs sur les frontières du sud qui en ont visiblement assez des revers successifs et sentent la défaite saoudienne venir », souligne la chaîne d’information yéménite, al-Masirah.

Saisissant aussitôt l’occasion, le Conseil politique suprême du Yémen, basé à Sanaa, a prononcé une « amnistie à l’adresse des militaires qui reviennent à la patrie », a-t-on appris de la même source.

La troisième brigade saoudienne d’al-Arouba agit sous le commandement US/Israël/Grande-Bretagne et cette massive désertion, vu le grade des déserteurs ne pourrait que bénéficier à Ansarullah.

Les hauts officiers qui viennent de rallier Ansarullah ont d’ailleurs appelé le commandant de la troisième d’al-Arouba et leurs camarades à abandonner la guerre.

Les observateurs font remarquer que la défection d’il y a quelques semaines des membres de l’ex-garde nationale du président Saleh et leur ralliement à Ansarullah ont bien contribué à renforcer la force de frappe de la Résistance yéménite.

Ryad veut mettre fin ou pas à la guerre?

Par ailleurs, l’opposant saoudien Hamza al-Hassan a résumé la position saoudienne sur la guerre contre le Yémen en postant une série de tweets.

Selon Hamza al-Hassan, « le roi Salman et son fils MBS peuvent mettre fin à la guerre contre le Yémen, sans approbation américaine, mais ils devraient alors résister à la colère des Etats Unis ».

Et d’ajouter : « à mon avis, toutes les mesures que Riyad a prises lors des discussions avec Sanaa ne sortent pas du cadre tactique et ne reflètent pas une conviction totale de stopper la guerre. Riyad cherche du temps par crainte du pire, et les USA disent à la famille Al-Saud: ‘Amadouez les Yéménites, car il se peut que l’équation bascule en notre faveur dans une des batailles’. »

Et de poursuivre : « Stoppez la guerre au Yémen n’est pas une priorité américaine! L’embrasement des conflits dans la région est plutôt la priorité! ».

« Prévenir la défaite absolue au Yémen semble une priorité américaine et saoudienne, en suggérant une trêve et en provoquant une confrontation sur d’autres fronts dans l’espoir qu’elle affectera les résultats de la guerre au Yémen, en faveur de l’axe dirigée par les États-Unis », a en outre expliqué cet opposant saoudien.

