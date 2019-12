L’Agence du renseignement de la défense US a publié son rapport sur les capacités militaires de l’Iran détaillant ainsi dans un document de 130 pages la perception des États-Unis des objectifs, des stratégies et plans militaires de l’Iran.

Le rapport commandé par le département de la Défense suggère que l’Iran envisageait de devenir la puissance dominante dans la région de l’Asie de l’Ouest soulignant l’avancée rapide du pays dans le domaine de la fabrication de drones d’attaque et de systèmes de missiles sophistiqués.

« Alors que l’Iran étend ses capacités et son rôle dans au Moyen-Orient, il est plus que jamais nécessaire de connaître la capacité militaire de l’Iran et la menace qu’elle fait peser sur nos intérêts, nos alliés et notre sécurité », peut-on lire dans le préambule du rapport citant Robert Ashley, le patron de la Defense Intelligence Agency (DIA).

Dans une autre partie du préambule, Ashley a estimé que l’Iran se trouvait désormais plus proche de ses objectifs que dans le passé. Téhéran a joué de nouvelles cartes après la chute de Saddam, la crise en Syrie, la montée et la défaite de Daech et le conflit au Yémen, a-t-il prétendu.

Le document de la DIA présente ensuite dans des chapitres distincts les différentes composantes des forces armées iraniennes, y compris la marine, les unités de missiles, la force aérospatiale, l’armée de terre, les agences de renseignement et les industries de défense du pays.

Le rapport souligne que l’Iran avait préparé et équipé ses troupes pour être prêt à contrer une offensive éventuelle d’un adversaire qui disposerait d’une haute technologie militaire. Selon les auteurs du rapport, Téhéran a donné la priorité aux tactiques de guerre asymétriques pour atteindre cet objectif.

Une autre partie du rapport, intitulée « la stratégie en matière de sécurité nationale », porte sur la défense de la République islamique d’Iran, sa stabilité interne et externe, et ses plans pour consolider sa position dominante dans la région de l’Asie de l’Ouest et assurer sa prospérité économique. « L’Iran a développé ses stratégies militaires et sécuritaires basées sur ces quatre objectifs durables », a ajouté le rapport.

Source: Avec PressTV