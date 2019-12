L’Organisation Tuhama pour les droits de l’Homme a déclaré que 7217 civils ont été tués blessés dans la province de Hodeïda, depuis le début de l’agression saoudo-émirati-US contre le Yémen en mars 2015.

Un bilan publié, mercredi 18 décembre, par cette organisation fait état de la mort de 3481 citoyens, dont 693 enfants et 305 femmes. 3736 autres civils, dont 486 enfants et 219 femmes, ont été blessés jusqu’au 13 décembre 2019.

La coalition saoudo-émirati-US a en outre détruit deux aéroports dans la province, 19948 maisons, 12 ports, 86 hôpitaux et centres médicaux, 78 réseaux et stations de communication, 3530 écoles, médias, installations commerciales, éducatives, sportives et touristiques et des centaines de mosquées, usines, marchés, marchés populaires…

Source: AlMasirah