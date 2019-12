Assistant au sommet organisé par Kuala Lumpur et consacré aux problèmes du monde islamique, les deux dirigeants iranien et turc ont appelé ce jeudi 19 décembre à la dédollarisation des échanges commerciaux.

Pour le président iranien, Hassan Rohani, « le régime économique américain et la dollarisation des économies nationales et internationales ont permis aux Etats-Unis de faire progresser leur hégémonie grâce à la menace de sanctions et au terrorisme économique ».Le monde musulman doit être sauvé « de la domination du dollar américain, et du système financier américain », a-t-il ajouté dans un discours, appelant à une plus grande coopération économique. M. Rohani a proposé que les nations musulmanes s’allient, encourageant une coopération allant du secteur bancaire jusqu’au tourisme. Il a suggéré que les banques centrales des pays musulmans lancent une cryptomonnaie unifiée.

Le numéro un turc etait lui aussi présent au sommet qui rassemble des centaines de délégués et plusieurs chefs d’Etat. Mais l’absence de l’Arabie saoudite a été remarquée, conduisant certains analystes à voir dans ce forum la création d’un groupe alternatif aux Saoudiens. D’autant que l’événement a été critiqué par l’Organisation de la coopération islamique (OCI) basée à Jeddah.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui aussi aussi encouragé les pays islamiques à s’affranchir de leur dépendance au dollar, appelant les musulmans à « libérer le commerce bilatéral des pressions des devises ».

« Au lieu de commercer avec des devises étrangères, nous aimerions commercer avec nos monnaies nationales », a-t-il expliqué.

« Nous essayons de développer des systèmes de paiement alternatifs comme la Russie, la Chine et le Brésil », a-t-il noté.

Source: Avec AFP