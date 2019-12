En plus des sanctions qu’ils imposent à ses dirigeats , les Etats-Unis utilisent Daech pour combattre le Hachd al-Chaabi, cette coalition d’unités de mobilisation populaire qui a combattu cette milice wahhabite terroriste et continue toujours à le faire.

Un ex-député irakien a accusé les Etats-Unis de soutenir Daech, tout en exploitant les manifestations qui envahissent plusieurs villes irakiennes, pour le troisième mois consécutif.

« Les Etats-Unis soutiennent les agissements criminels de Daech, et profitent du fait que les forces de sécurité irakiennes sont préoccupées à défendre les manifestants », a accusé Mohammad al-Sayhoud, un ex-député du parti l’Etat de droit, dirigé par l’ex-Premier ministre Nouri al-Maliki.

Lors d’un entretien avec l’agence irakienne al-Maalomah, il a aussi indiqué que les Américains envoient des éléments incontrôlables dans les rassemblements pacifiques pour pousser les manifestants vers la confrontation avec les forces de sécurité et occuper ces dernières, laissant le libre champ aux éléments terroristes.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des manifestants ont incendié le siège de deux organisations du Hachd à Diwaniya, su sud de l’Irak: Badr qui est dirigée par Hadi al-Ameri et Assaïb ahl Al-Haq, dirigée par Qaïs al-Khazaali. Début décembre, Washington a imposé des sanctions contre ce dernier.

« Les Etats-Unis veulent à tout prix saborder l’opération politique dans son pays et diviser l’Irak en plusieurs entités en état de conflit », a conclu M. Sahyoud.

A l’instar de cet homme politique, plusieurs partis et responsables irakiens soupçonnent les Etats-Unis d’exploiter le malaise chez le peuple irakien dû à la corruption et à la déficience des services publics pour faire tomber le Premier ministre Adel Abdel Mahdi. Ce dernier s’est fait remarquer en refusant d’obtempérer aux exigences de Washington de couper les liens avec l’Iran. L’administration américaine semble aussi lui en vouloir énormément pour avoir voulu s’ouvrir aux Russes et aux Chinois, ainsi que l’ouverture du passage frontalier AlBoukamal-AlQaëm, entre l’Irak et la Syrie.

Les bases US: zone où la traque de Daech est interdite

Cette accusation est corroborée par une autre, formulée par le Hachd al-Chaabi lui même. En se basant sur des faits sur le terrain, un de ses responsables a indiqué sous le couvert de l’anonymat, toujours pour l’agence al-Maalomah, comment les forces américaines prêtent main forte à Daech dans les montagnes de Makhhoul et l’île d’al-Hadhara à l’ouest de l’Irak.

Selon lui, les forces américaines envoient depuis leurs bases de l’aide aux terroristes de Daech, dont des armes US qui ont été découvertes dans les positions Daech dans l’île d’al-Hadhar.

La source du Hachd a aussi souligné que les États-Unis utilisent abusivement leurs bases militaires dans l’ouest de l’Irak et interdisent aux forces de sécurité irakiennes et au Hachd al-Chaabi de s’en approcher rendant encore plus difficile la traque des terroristes de l’EI dans ces régions.

« La plupart des traques des Hachd contre Daech se terminent aux frontières des bases américaines… les combattants des Hachd risquent de rentrer dans un conflit armé avec les forces américaines qui se trouvent dans la région occidentale, au cas où ils franchissent les limites qu’ils tracées pour leurs bases », a-t-il expliqué.

Source: Divers