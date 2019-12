Le quotidien israélien Jerusalem Post a rapporté la mise en garde du chef d’état-major de l’armée israélienne selon lequel cette dernière se prépare à une confrontation limitée avec la République islamique.

« Il est possible que nous fassions face à une confrontation limitée avec l’Iran et nous nous y préparons », a déclaré Aviv Kochavi lors d’une conférence en l’honneur de l’ancien chef d’état-major des FDI, le lieutenant-général Amnon Lipkin-Shahak, au Centre interdisciplinaire IDC à Herzliya.

Selon lui, il aurait été préférable qu’Israël ne soit pas le seul engagé dans l’effort d’arrêter l’Iran.

L’armée israélienne, a-t-il dit, mène des opérations à la fois en public et clandestinement pour empêcher l’ennemi d’obtenir des missiles de précision, même si ces opérations provoquent une confrontation.

« Nous ne permettrons pas à l’Iran de se déployer en Syrie ou en Irak », a déclaré Kochavi, reconnaissant publiquement pour la première fois, que l’armée de l’air israélienne avait attaqué des cibles iraniennes en Irak.

«L’Irak traverse une guerre civile, lorsque la Force al-Qods y opère quotidiennement, lorsque le pays lui-même est devenu une zone non gouvernée. Des armes sophistiquées sont introduites en Irak en contrebande chaque mois, par la Force al-Quds, et nous ne pouvons pas permettre cela », a-t-il déclaré.

Assurant qu’il n’en a pas toujours été ainsi, en rappelant des années de calme relatif du Liban et de la Syrie, il a signalé qu’au cours des derniers mois, il y a eu de nombreux cas où des avertissements de menaces immédiates contre Israël ont dû être affrontés par l’armée.

Et tandis qu’au fil des ans, l’Iran n’était pas considéré comme une menace immédiate, il s’est transformé en «un ennemi que nous pouvons voir et avec lequel nous traitons», a déclaré Kochavi, ajoutant qu’Israël «l’objectif ultime est d’inculquer à nos ennemis le sentiment de désespoir et doute de leur capacité à atteindre leurs objectifs agressifs. »

Selon le chef d’état-major israélien, les Iraniens sont plus actif au Moyen-Orient contre les États du Golfe, où ils peuvent frapper «sans représailles, sans riposte, sans dissuasion ».

Mais nous, nous répondons, a-t-il objecté.

L’Iran continue de produire des missiles pouvant atteindre le territoire israélien, a déclaré Kochavi, expliquant que l’industrie militaire iranienne est beaucoup plus grande que toutes les industries militaires israéliennes réunies, ce qui leur permet de produire des roquettes plus précises et à longue portée pour menacer le front intérieur israélien.

De plus, les forces d’al-Quds en Syrie ainsi que le Hezbollah ont des barrières spectrales et des missiles anti-aériens avancés qui peuvent menacer les avions israéliens, qui continuent néanmoins à avoir la liberté d’opération à travers le Moyen-Orient.

Tout en soulignant que la guerre soit une solution à utiliser une fois toutes les solutions diplomatiques épuisées, le chef d’état-major israélien a averti que « dans la prochaine guerre, que ce soit avec le nord ou avec Gaza, l’intensité de la puissance de feu ennemie sera grande ».

« Il ne peut y avoir de guerre sans victimes et je ne peux pas garantir une guerre courte », a-t-il déclaré. «Nous aurons besoin de résilience nationale.»

«Je regarde tout le monde dans les yeux, ce sera intense. Nous devons nous préparer à cela. Nous devons nous préparer militairement, sur le front intérieur et mentalement », a averti Kochavi.

Et dans la prochaine guerre, Tsahal frappera intensément les zones urbaines appartenant à l’ennemi après avoir averti les civils de partir.