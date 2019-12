Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministeriel iranien, le président iranien Hassan Rohani a précisé qu' »il est désormais évident que les problèmes qu’affronte le peuple iranien en raison de la pression américaine en souffrent tout autant d’autres pays ».

Il a déclaré que »lors de la réunion l’Iran, la Malaisie, la Turquie et le Qatar , l’un des présidents présents à la réunion a déclaré que son pays avait acheté des armes aux États-Unis et qu’aujourd’hui ils avaient besoin de pièces de rechange et des réparations, mais qu’ils (les Américains) agissaient de manière humiliante en haussant le prix double ».

Il a souligné que » lors de la réunion , tout le monde était d’accord de la nécessité de se libérer du dollar dans le domaine des questions bancaires et financières, et chercher un moyen pour le faire », ajoutant que » la question de la monnaie numérique et de l’échange dans la monnaie nationale et de l’échange par l’or a été soulevée lors de la réunion (Kuala Lumpur) et a été bien acceuillie entre les quatre pays ».

Il a souligné que « tous les pays qui ont participé au dernier sommet de Malaisie ont considéré les USA comme la principale raison des pressions exercées sur le peuple iranien », ajoutant que « personne ne doute de que la République islamique d’Iran a pleinement respecté ses obligations et pris des mesures dans le cadre de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région et le monde, et que l’autre partie est celle qui n’a pas tenu ses promesses ».

Source: Médias