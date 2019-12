Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, en campagne pour la primaire de son parti, a été évacué mercredi soir 25 décembre d’un meeting électoral à Ashkelon, dans le sud de l’entité sioniste, à l’annonce de tirs de roquettes imminents depuis la bande de Gaza, relate l’AFP.

D’après une vidéo diffusée par la chaîne de télévision publique Kan 11, un agent de sécurité s’approche de M.Netanyahu et l’informe d’une «alerte rouge». Le Premier ministre salue alors l’assemblée, constituée d’une centaine d’électeurs membres du Likoud, avant d’être évacué avec son épouse Sara.

«Un projectile a été tiré depuis la bande de Gaza a été intercepté par le système de défense Dôme de fer», selon un court communiqué de l’armée d’occupation, ajoutant que les sirènes ont retenti notamment dans la ville d’Ashkelon, où se tenait le meeting de M. Netanyahu.

En septembre, le chef du Likoud, alors en campagne électorale pour les élections législatives, avait déjà été évacué d’un meeting dans la ville d’Ashdod (sud), lorsque des sirènes avaient annoncé des tirs de roquettes.

Le jeudi 26 décembre, les membres du Likoud sont appelés à élire leur nouveau chef, dans le cadre d’une primaire réclamée par le principal rival du Premier ministre, Gideon Saar, déterminé à lui ravir la place.

‘Israël’ tiendra le 2 mars ses troisièmes élections en moins d’un an dans l’espoir de mettre fin à la pire crise politique de son histoire, les dirigeants des partis arrivés en tête du scrutin -le Likoud et son rival «Bleu-Blanc»- n’arrivant pas à s’entendre sur la formation d’un gouvernement de coalition.

Lieberman : la fuite de Netanyahu est une soumission à Gaza

En réaction, l’ancien ministre de la guerre, Avigdor Lieberman, a affirmé que « la fuite de Netanyahu d’Ashkelon suite à l’annonce d’un tir de roquette est le résultat de la dégradation de la force de dissuasion israélienne face à Gaza ».

Et d’ajouter : la fuite de Netanyahu d’une réunion électorale, pour la 2ème fois en un an, constitue une soumission à Gaza, et un déséquilibre dans la sécurité d’Israël ».

Frappes contre Gaza

Entre-temps, l’aviation d’occupation a mené des frappes contre la bande de Gaza dans la nuit de mercredi à jeudi 26 décembre, quelques heures après qu’une roquette eut été tirée depuis l’enclave palestinienne contrôlée par le Hamas.

« Des avions et hélicoptères ont frappé plusieurs cibles du Hamas dans la bande de Gaza. Parmi les cibles visées se trouvaient des postes militaires », a indiqué l’armée d’occupation israélienne dans un communiqué.

Le tir de roquette de mercredi devrait bien inquiéter le régime israélien dans la mesure où la presse sioniste se penche désormais sur ce qu’elle qualifie « d’élan des capacités balistiques du Jihad islamique de la Palestine ».

Dans un récent article, le Yediot Aharonot reconnaît « l’incapacité de l’armée israélienne face aux roquettes du Jihad islamique de la Palestine » dont 490 ont frappé, il y a quelques semaines, les colonies du sud d’Israël et ce en réponse à l’assassinant du commandant du Jihad islamique de la Palestine, Abou Atta. « Certains de ces missiles pesaient environ 300 kg et ont causé des dégâts importants aux missiles précédemment utilisés. Le Jihad islamique développe rapidement ses capacités militaires et tend même de rivaliser même avec le Hezbollah. Des missiles tirés au mois de novembre qui ont paralysé le centre et le sud d’Israël ont, par endroit, provoqué des cratères d’une profondeur de deux mètres et d’une largeur de 16 mètres ».

‘Israël’ a mené depuis 2008 trois guerres contre la bande de Gaza, où deux millions de Palestiniens vivent éprouvés par les bombardements, la pauvreté et un blocus israélien imposé depuis plus de 10 ans.

Sources: Agences + Médias palestiniens + PressTV