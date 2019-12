Au cours des cinq dernières années, 296 complots des forces de la coalition saoudo-américaine et de ses alliés ont été identifiés et neutralisés. 25 cas datent de 2019 et visaient le front intérieur, a rapporté le ministère de l’Intérieur du gouvernement du salut national.

Selon la chaîne yéménite Al-Masirah, le ministère yéménite de l’Intérieur a déclaré lors d’une conférence de presse que de nombreuses cellules terroristes, dont 13 en 2019 affiliées à Daech et Al-Qaïda, ont été identifiées et démantelées.

Depuis le début des offensives, 1 458 bombes posées par des groupes affiliés à la coalition saoudo-émiratie ont été découvertes et désamorcées.

Certains terroristes ont avoué qu’ils avaient l’intention de poser des bombes dans différents lieux à l’occasion de l’anniversaire du prophète Mohammad (S).

Un porte-parole du ministère yéménite de l’Intérieur a déclaré que le ministère avait suivi 45 930 cas d’insécurité depuis l’invasion de la coalition saoudienne.

L’offensive de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite contre le Yémen a commencé en avril 2015. Malgré les dommages irréparables causés à la population civile, elle continue.

Les USA profitent de Daesh

Pour sa part, Mohammed al-Bakhiti, membre du Conseil politique d’Ansarallah, a déclaré que les États-Unis étaient le seul pays à profiter de la présence du groupe terroriste Daech dans la région.

« Pourquoi la présence de Daech en Syrie est-elle limitée aux zones autour des bases militaires américaines dont l’accès est interdit à tout le monde ? Pourquoi al-Baghdadi est-il resté sain et sauf avant que les Américains ne le tuent, alors que tout le monde en Syrie et dans d’autres pays souhaitait sa mort ? Les États-Unis sont le seul pays à profiter de Daech et d’autres organisations terroristes pour justifier leur présence dans la région », a-t-il écrit sur Twitter.

« Lorsque l’ambassadeur américain était à la tête d’une unité de plusieurs centaines d’officiers de marines à Sanaa, Daech et Al-Qaïda travaillaient à ses côtés, de sorte que les officiers yéménites évitaient de se montrer avec leur uniforme militaire de peur d’être attaqués. Lorsque la nation yéménite était sur le point d’exterminer ces groupes terroristes, les États-Unis et leurs alliés militaires sont intervenus pour les sauver », a ajouté al-Bakhiti.

Source: Avec PressTV