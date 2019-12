L’Iran, le Koweït et l’Arabie saoudite s’assoiront bientôt à la table du dialogue pour discuter d’un accord maritime.

« Suite à la signature d’un accord maritime entre le Koweït et l’Arabie saoudite, commenceront bientôt des négociations entre le Koweït et l’Arabie saoudite d’une part et l’Iran de l’autre », indique le quotidien koweïtien al-Qabas.

Selon la publication koweïtienne, « l’Arabie saoudite et le Koweït ont signé mardi 24 décembre un accord pour reprendre, après cinq ans d’interruption, la production de pétrole de deux grands gisements dans une zone neutre partagée qui se trouve à six miles du sol et qui part du port de Zour ».

Le pétrole produit dans cette zone frontalière est partagé à parts égales entre l’Arabie et le Koweït – la partie du Nord sera exploitée par le Koweït et la partie du Sud appartiendra à l’Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite se concentrera sur les gisements de Wafra et le pétrole qu’elle extraira sera transféré par les pipelines étant sur le port de Zour.

Selon la Kuwait Gulf Oil Company (KGOC), la signature officielle a lieu dans la zone neutre où se trouvent le gisement offshore de Khafji et le gisement terrestre de Wafra.

Les deux sites pompaient quelque 500 000 barils par jour avant que la production ne soit arrêtée, d’abord à Khafji en octobre 2014, puis à Wafra quelques mois plus tard, en raison d’un différend entre les deux pays voisins.

Des sources ont confié à al-Qabas que des efforts étaient en cours pour reprendre la production dans les plus brefs délais bien que la préparation des puits et leur réparation prennent beaucoup de temps.

La fermeture des champs pétroliers conjoints de l’Arabie saoudite et du Koweït dans la zone neutre était devenue un obstacle pour ces deux pays membres de l’OPEP qui essayaient pendant plusieurs mois de régler le problème.

Le gisement terrestre de Wafra sera exploité par la compagnie pétrolière américaine Chevron et la Kuwait Gulf Oil Company (KGOC) et le gisement offshore de Khafji sera sous le contrôle du géant saoudien Aramco.

Source: Avec PressTV