La police israélienne a développé un système de défense à base de laser, similaire en substance au système Dôme de Fer, destiné à neutraliser les ballons incendiaires et les drones lancés depuis la bande de Gaza.

Selon le site d’information koi de 9 en israel, ce système laser est connu sous le nom de « Light Blade », et la police affirme qu’il est le premier au monde à démontrer sa capacité à faire exploser des ballons et des drones.

Entassés dans la bande de Gaza, un camp à ciel ouvert, les palestiniens effectuent depuis moins d’un an des marches pour réclamer la suspension de l’embargo auquel ils sont soumis et le droit de retour vers leur patrie usurpée.

Durant leurs rassemblements désormais hebdomadaires, ils envoyent des ballons et des cerfs-volants incendiaires vers les soldats de l’occupation à la frontière avec les territoires occupés.

Selon koi de 9 en israel, ce système a été conçu par le service de développement des moyens de police, en collaboration avec la société Optidefence.

Sa fabrication s’est basée sur les domaines de l’électro-optique et du laser. Le Département du développement des infrastructures de l’armée d’occupation israélienne, la Division de la technologie militaire et des investisseurs privés ont également apporté leur aide.