« Sur fond de tension en Amérique latine, les tentatives de Washington de restructurer les pays de cette région en fonction de ses propres intérêts géopolitiques et conformément à la théorie du « chaos contrôlé » ont suscité de vives inquiétudes », a déploré le ministre russe des Affaires étrangères avant d’affirmer que les États-Unis ont échoué dans la mise en œuvre de leurs plans.

Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a assuré ce jeudi 26 décembre lors d’une interview accordée à Tass que les événements en Amérique latine ont ravivé l’idée quasiment oubliée du « Continent brûlé ».

En vue de dominer l’Amérique latine, les États-Unis ont intensifié leur hostilité dans le but de créer du chaos et de changer la structure des États dans certains pays de cette région notamment au Venezuela et en Bolivie

Par ailleurs, le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a fait part de l’arrestation de 11 personnes soupçonnées de l’attaque perpétrée en début de semaine contre une caserne dans l’Etat de Bolivar.

«Tentatives pour perpétrer un coup d’État» au Venezuela

Pour sa part, le ministère russe des Affaires étrangères a constaté que les ennemis du Venezuela n’abandonnaient pas «leurs tentatives pour perpétrer un coup d’État» et tendaient «un piège législatif» à ceux qui voudraient «rétablir les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Venezuela».

En commentant la récente attaque perpétrée contre une unité militaire au Venezuela, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, noté que «cette attaque armée prouve le retour du secteur radical de l’opposition à la tactique de provocations visant à attiser les affrontements armés et à former un climat de chaos. Grâce au professionnalisme des forces armées vénézuéliennes, il a été possible de couper court au transfert de centaines d’unités d’armes légères aux mains des terroristes. Il est évident que les ennemis des autorités vénézuéliennes légitimes n’abandonnent pas leurs tentatives pour perpétrer un coup d’État dans le pays».

La Russie condamne résolument toute démarche extrémiste, ainsi que les tentatives pour les justifier, a-t-elle ajouté.

«Entretemps, Washington continue d’avoir recours à des méthodes, qui ont fait leurs preuves du point de vue des idéologues américains, pour s’ingérer dans les affaires des pays de l’Amérique latine et des Caraïbes dans l’esprit de la « doctrine Monroe ». Le Capitole est en train de tendre un piège législatif à des hommes politiques absolument sensés qui pourraient tenter de rétablir les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Venezuela», a souligné Maria Zakharova.

Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimir Padrino Lopez, avait précédemment annoncé qu’un militaire avait été tué le 22 décembre dernier, lors d’une attaque dans le sud du pays.

Le ministre de la Communication, Jorge Rodríguez, a affirmé de son côté que les assaillants avaient été «entraînés dans des camps paramilitaires pleinement identifiés en Colombie».

Ce qui se passe au Venezuela

Le 21 janvier, des protestations d’opposants au Président Nicolas Maduro ont débuté dans la République bolivarienne après qu’il a prêté serment.

Profitant de la situation, le chef de l’Assemblée nationale, contrôlée par l’opposition, Juan Guaido, s’est alors unilatéralement proclamé Président par intérim.

Plusieurs pays occidentaux, avant tout les États-Unis, l’ont reconnu comme tel. Mais certains autres, comme la Russie, la Chine, la Turquie et l’Iran ont soutenu Maduro en tant que Président légitime.

Moscou a qualifié d’inexistant le «statut présidentiel» de Guaido.

Sources: Sputnik + PressTV