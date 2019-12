Le chef du mouvement Assaeb Ahl al-Haq cheikh Qaïs al-Khazaali, a accusé le président actuel Barham Saleh de jouer le rôle de l’émissaire américain pour l’Irak et de vouloir exécuter les diktats américains. En l’occurrence dissoudre la coalition des Hachd al-Chaabi, dont fait partie son organisation, faire faire passer le Deal du siècle et implanter les Palestiniens en Irak.

Dans un entretien avec la télévision libanaise al-Mayadeen TV, il a taxé la menace de démission de M. Saleh « de fourberie et d’hypocrisie parce que l’Etat ne peut être géré par les intentions ». Suggérant aux différents blocs parlementaires irakiens de le traduire devant le tribunal constitutionnel pour trahison à la constitution.

Le chef du Hachd reproche au président son refus de nommer le candidat du plus grand bloc parlementaire, comme le dicte la constitution.

« Cela va aboutir à un vide sécuritaire et constitutionnel qui va faire entrer le pays dans le chaos et pourrait provoquer une guerre civile », a-t-il averti.

Selon lui, la démarche de Saleh n’est pas justifiable.

« Le fait qu’il s’oppose à la nomination du Premier ministre illustre qu’il n’est pas neutre. Sa mission ne consiste pas à réaliser l’entente parce que cela nous amènera aux quotas. La constitution a tracé la voie à suivre pour nommer le candidat de Premier ministre et lui accorder la confiance au Parlement», a insisté cheikh Khazaali.

Selon lui, le président irakien actuel joue le rôle de l’émissaire américain que Washington n’a pas encore envoyé. « Ils veulent un Premier ministre qui soit au service du projet américain, qui puisse dissoudre le Hachd al-Chaabi, faire passer le deal du siècle et implanter les Palestiniens en Irak », a-t-il expliqué. Il est primordial que le Premier ministre ne possède pas de double nationalité, a-t-il tenu à préciser.

Et d’ajouter : « Il est impossible de choisir un Premier ministre qui puisse faire le consensus … il ne faut pas mettre beaucoup d’obstacles à la désignation d’un Premier ministre parce que son choix est pour une durée déterminée et sa fonction l’est aussi. Le chef du parlement la dit franchement dans un message au président que le bloc « Alliance pour la construction » est le plus grand bloc parlementaire ».

Khazaali a réitéré ses accusations à Israël, aux Etats-Unis et aux Emirats de jouer un rôle dans les manifestations qui ont lieu en Irak.

« Netanyahu l’a dit franchement. Il coordonne avec Trump sur la question des manifestations qui se déroulent en Irak. Netanyahu n’a rien d’une association de bienfaisance … C’est le Premier ministre de l’entité ennemie qui croit que le danger principal viendra de l’Irak, selon les prophéties de la Thora ».

Interrogé sur la proposition de nouvelles élections dans les conditions actuelles, il a répondu qu’elles risquent de déboucher sur une guerre civile.

« Nous sommes pour des élections le plus vite possible, à condition qu’elles puissent garantir la stabilité sécuritaire. D’aucuns s’attellent pour que le pays reste sans gouvernement à pleines prérogatives et sans commandant général des forces armées », a-t-il conclu.