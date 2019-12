Les Gardiens de la révolution iranienne ont condamné, dans un communiqué publié ce Lundi, » l’agression américaine contre les hachd alchaabi en Irak », soulignant que » la riposte à cette agression est un droit naturel du peuple et des forces défendant l’Irak ».

Le texte souligne que « l’agression aérienne des terroristes américains qui ont attaqué les bases des Hachd qui a entraîné le martyre et blessé un certain nombre de résistants et de la mobilisation populaire en Irak, est une violation de la souveraineté nationale de ce pays ».

Et d’ ajouter: « Cette agression a une fois de plus démontré que l’Amérique est la principale raison de la déstabilisation de la sécurité, du chaos, de la tension et des incendies dans la région ».

Les Gardiens de la Révolution ont décrit « les hachd comme l’une des forces les plus authentiques et sacrées du Front de résistance islamique, alors que le peuple irakien a enregistré des épopées épiques et inoubliables dans la lutte contre l’EI et le terrorisme intellectuel, il est devenu un modèle de lutte contre l’insécurité et la présence étrangère sur son sol ».

Les Gardiens de la Révolution ont fermement condamné « cet acte agressif, criminel » et » ont exprimé leurs condoléances à l’autorité religieuse suprême,au peuple opprimé, au gouvernement, aux dirigeants et aux forces irakiennes pour le martyre de braves combattants de ce pays ».

Ils ont estimé que « l’expulsion des terroristes américains occupés comme étant une garantie de l’instauration de la stabilité et d’une sécurité durable dans ce pays islamique », soulignant que « tout peuple libre et fier ne peut tolérer que ses enfants soient la cible dans toute agression criminelle commise par des étrangers. Et donc, il est naturel que les Irakiens aient le droit de se venger en ripostant au crime commis par les Américains « .

Et de conclure : » L’entité sioniste artificielle qui tuent les enfants ne devrait se satisfaire des actions du Grand Satan et des terroristes américains parce que la nation islamique étendra sa colère et sa détermination sacrée face aux sionistes occupés d’Al-Quds Al-Sharif ».

Source: Farsnews