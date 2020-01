En réaction aux frappes américaines visant des positions des Hachd al-Chaabi en Irak et en Syrie, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Geng Shuang a déclaré le lundi 30 décembre, que la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’Irak et de la Syrie devaient être sérieusement respectées et défendues.

Les frappes américaines contre des positions des ces unités de mobilisation populaire qui ont combattu la milice wahhabite terroriste Daech ont suscité une vague de condamnations en Irak, en Iran et ont fait aussi réagir la Russie.

Selon le site francophone de la télévision iranienne Press TV, au lendemain de cette déclaration chinoise, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif se trouvait à Pékin pour y rencontrer son homologue chinois Wang Yi.

Il y a évoqué surtout le pacte stratégique que la partie iranienne a signé avec la Chine et qui s’étale sur 25 ans et qui « régit un partenariat stratégique particulièrement prometteur de part et d’autre, et concrétisé en termes régionaux et internationaux ».

« Je suis fort content d’avoir passé le dernier jour de 2019 avec des amis chinois et d’accueillir la nouvelle année 2020 à Pékin. J’espère que l’année 2020 sera témoin d’une évolution profonde et durable dans le partenariat stratégique Iran-Chine», a tweeté Zarif.