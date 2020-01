Des milliers de Palestiniens ont commémoré le 55e anniversaire de la « fondation » du Fatah mercredi dans la bande de Gaza, rare manifestation populaire de ce mouvement dans l’enclave palestinienne contrôlée par le Hamas, à l’idéologie islamique.

Selon l’AFP, l’an dernier, le Fatah avait annulé à Gaza les commémorations entourant sa fondation par Yasser Arafat, invoquant une campagne d’arrestation menée par le Hamas visant une dizaine de ses cadres et membres actifs.

Au pouvoir en Cisjordanie occupée, le Fatah prévoyait cette année un rassemblement sur la grande place « Al-Saraya » dans la ville de Gaza. Mais le Hamas a donné son feu vert à l’organisation des commémorations sur la rue « Al-Wahdat » (unité, en arabe).

« Nous avons accepté que ces festivités se tiennent sur la rue al-Wahdat car le Fatah plaide pour l’unité du peuple palestinien », a déclaré à l’AFP un cadre du Hamas requérant l’anonymat.

Pour le Hamas, ces manifestations représentent « un référendum sur le soutien populaire du Fatah et sur la direction d’Abou Mazen », surnom de Mahmoud Abbas, successeur d’Arafat à la tête du Fatah et président de l’Autorité palestinienne, a ajouté cette source.

Sur la rue al-Wahdat, des milliers de Palestiniens brandissaient des portraits de M. Abbas et des drapeaux jaunes sertis du logo du Fatah.

Le Hamas demande à M. Abbas de fixer dans un décret présidentiel la date du scrutin législatif, dont la dernière date remonte à 2006, et maintes fois repoussée. Mais ce dernier exige au préalable des garanties de la part d’Israël sur le vote des Palestiniens de Jérusalem-Est, occupée par l’entité sioniste depuis 1967.

« Nous n’accepterons pas d’élections sans Jérusalem et sans notre peuple (…) Jérusalem est la capitale de notre Etat et elle n’est ni à vendre ni à négocier », a affirmé mercredi M. Abbas dans une déclaration retransmise sur des écrans géants à Gaza.

Source: Avec AFP