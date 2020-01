La Turquie est en train de donner un coup de main important aux Palestiniens pour attester leurs droits sur leurs biens et saper la version israélienne selon laquelle la Palestine historique ne leur appartenait pas.

Selon le site web du journal israélien Israel Yahom, Ankara a livré à l’Autorité palestinienne des dizaines de milliers de documents polycopiés de ses archives. Il s’agit surtout de titres fonciers qui datent depuis l’empire ottoman qui a gouverné la Palestine entre 1516 et 1917.

Ces documents attestent que des palestiniens possédaient des terres dans toutes les régions palestiniennes, surtout à Jérusalem al-Quds et en Cisjordanie occupé, précise le site. Ces deux régions, dont les quartiers Est d’al-Quds font l’objet de contentieux juridiques entre les Palestiniens et l’entité sioniste. Cette dernière œuvre pour saisir les biens des Palestiniens, sous prétexte qu’ils ne leur appartiennent pas.

Israël a déjà confisqué le quartier al-Magharibas, situé aux alentours du mur al-Bouraq, après en avoir chassé ses habitants palestiniens et détruit leurs maisons, pour y édifier une cour de prière pour les juifs.

Toujours selon le journal israélien, ce sont surtout les avocats palestiniens qui ont recours aux archives ottomanes qui les aident à confirmer la possession des biens fonciers par les Palestiniens en cas de litige.

« Tant qu’Israël a confisqué les terres, il n’y a aucune probabilité juridique pour les lui arracher. Mais de point de vue publicité, ces documents fonciers pourraient embarrasser Israël », a toutfois exclu le journal israélien.

Source: Divers