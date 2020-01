Le Premier ministre israélien benjamin Netanyahu a planifié ces derniers jours une opération militaire de grande envergure, dans la foulée des raids américains contre des positions du Hachd al-Chaabi en Irak, mais a fini par y renoncer, a révélé le site en ligne arabophone du quotidien britannique Independant.

Citant « une source importante », ce dernier rapporte que cette opération consistait à bombarder des installations militaires iraniennes et leurs positions en Syrie et en Irak.

Auparavant, le gouvernement israélien a salué les raids américains perpétrés le dimanche 30 décembre contre des positions du Hachd al-Chaabi en Irak et en Syrie, et qui ont couté le vie a 30 combattants de ces unités de mobilisation populaires qui ont combattu Daech dans ce pays. Il s’en est suivi des manifestations de colère contre l’ambassade des Etats-Unis à Bagdad, et assaut lancé contre l’une de ses enceintes.

Selon Independant, c’est le conseiller juridique du gouvernement israélien et le procureur général d’Israël Avichaï Mendelblit qui a déconseillé à Netanyahu d’entreprendre une telle démarche vu les circonstances actuelles, d’autant qu’il dirige un gouvernement transitoire.

Au cas où Israël lance une grande opération militaire, celle-ci pourrait dégénérer en une guerre, a été la réponse faite par écrit du secrétaire du gouvernement en réponse à des questions sur la conjoncture juridique, internationale et locale.

Pour les adversaires de Netanyahu, celui-ci voudrait lancer une opération militaire importante aux conséquences inconnues pour Israël, juste pour échapper aux dossiers juridiques qui pourraient l’envoyer en prison.

