Commenant l’assassinat du chef de l’unité al-Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique, dans un raid américain en Irak, les Brigades Al-Qassam, branche militaire du mouvement de résistance Hamas ont rendu hommage au martyr, rappelant qu’il a joué « un grand rôle pour soutenir toutes les formes de résistance.

Les Brigades ont ajouté dans un communiqué: « alors que nous célébrons le deuil du martyr Qassem Soleimani, nous ne pouvons ne pas nous souvenir de sa biographie riche en exploits, son rôle primordial pour défendre la cause palestinienne et soutenir la résistance. Il (Soleimani) a concentré une grande partie de ses efforts pour affaiblir l’entité sioniste et la balayer de la terre de la Palestine. Il a oeuvré pour fournir à la résistance toutes les formes de soutien dans sa lutte contre l’ennemi sioniste. Il ne fait aucun doute que son rôle dans cette voie a fait de lui une cible incontournable pour les USA et l’ennemi sioniste. »

Et d’ajouter: « nous présentons et nous exprimons nos plus sincères condoléances à nos frères dans la République islamique d’Iran pour la perte de ce remarquable chef, et nous assurons à notre nation arabe et islamique que nous, en tant que résistance en Palestine, poursuivrons la voie de la confrontation contre l’ennemi sioniste, cette source du mal dans toute la région. Nous sommes certains que le sang de Qassem Soleimani sera une malédiction à ses meurtriers et à l’occupation sioniste. «

Source: Médias