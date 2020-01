A l’issue de sa réunion d’urgence, Le Haut-conseil de la Sécurité nationale iranienne (HCSNI) a annoncé que la riposte à l’assassinat du chef de l’unité al-Quds le général Qassem Soleimani aura lieu au bon moment et bon endroit, laissant le doute planer sur la nature de cette riposte, son timing et son lieu.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les Etats-Unis ont perpetré un raid aérien contre le convoi de deux voitures du général Soleimani, à proximité de l’aéroport de bagdad le tuant sur le champ ainsi qu’ Abou Mahdi al-Mohades, le numéro deux du Hachd al-Chaabi, les unités de mobilisation populaires irakiennes qui ont combattu Daech. 4 officiers iraniens et 4 irakiens ont succomé dans l’attaque qui a soulevé un mouvement de protestations inédit en Iran. Des dizaines de milliers d’Iraniens sont descendus dans les rues pour exprimer leur colère.

« La riposte aux criminels aura lieu au bon moment et au bon endroit », est-il cité dans le texte du HCSNI .

Selon lui, « les États-Unis devraient comprendre qu’ils ont commis une grosse erreur stratégique en Asie de l’ouest ».

Ils n’échapperont pas facilement aux séquelles de leurs faux calculs, a-t-il mis en garde.

Comme l’a dit le guide suprême, une vengeance cinglante attendra les auteurs qui se sont impliqués dans le sang pur du général Soleimani, ajoute le communiqué.

C’est le première fois que le grand ayatollah l’imam Ali Khamenei participe à une réunion de ce haut-conseil. dans un discours suite au martyre du général Soleimani, il avait réclamé une riposte cinglante.

Et HCSNI de poursuivre dans son texte: « La voie de la lutte et de la résistance se poursuivra avec une motivation encore plus importante et la victoire sera du côté des moujahidines qui empruntent cette voie

Tous ceux qui misent sur les lâches mesures devraient savoir que la volonté de la République islamique d’Iran est de poursuivre la politique de la résistance est désormais encore plus forte »

D’après le Haut-conseil , nul doute que le crime américain a été une revanche pour Daech et les terroristes takfiristes

Et de conclure : « le fait que le sang iranien se soit mélangé avec le sang irakien dans ce parcours symbolise le lien inséparable entre les deux peuples ».