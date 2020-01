Le chef du bloc parlementaire du Hezbollah « Loyauté à la Résistance », le député Mohammad Raad, a souligné lors d’une cérémonie commémorative tenue dans la ville méridionale de Duwair, que « l’assassinat américain du général Qassem Soleimani et d’Abou Mahdi Al-Muhandis et leurs frères est un assassinat lâche et certainement il ne restera pas impuni », soulignant que « ces deux grands chefs ne représentent pas leurs pays mais l’ensemble de l’axe de la résistance et donc la réponse à leur assasssinat doit représenter cette représentation ».

Et d’ajouter : » tous ceux qui appartiennent à l’axe de la résistance estiment de leur droit de participer à toute riposte à l’assassinat de ces deux chefs, car ils ne représentent pas eux-mêmes mais représentent chaque goutte de sang qui coule dans nos veines et chaque souffle par lequel nous respirons la vie, notre nation ne sera pas en paix sans vengeance si Dieu le veut ».

Sur la question du gouvernement, M.Raad a esperé que « les prochains jours verront une nouvelle forme de gouvernement dans lequel nous avons fait toutes les concessions afin de préserver notre patrie et pour que les Libanais s’entendent en dépit de leurs différentes sectes, de leurs tendances politiques, tenant conpte des spécialisations et des compétences,assurant le minimum de cohésion nationale capable de garantir les exigences » indiquant que » le manque de liquidité et les projets d’investissement qui fournissent la liquidité ne peuvent pas résoudre tous ces problèmes sans gouvernement « .

Il a conclu : « Nous traitons maintenant avec le gouvernement sur la base qu’il sera un gouvernement pour tous les Libanais, et si certains insistent pour le traiter sur la base qu’il n’est pas leur gouvernement et ne les représente pas, nous leur disons que nous n’avons rien gagné dans ce gouvernement qu’ eux, mais nous agirons positivement d’une manière qui préserve l’unité de notre pays et la dignité de notre peuple . Nous n’adoptons pas des gouvernements, nous sommes au service de notre peuple ».

Source: Al-Manar