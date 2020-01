Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a exhorté à punir ceux qui ont assassiné brutalement le général Qassem Soleimani, qu’il a qualifié de ‘martyr d’Al Quds’, et de brave commandant et cher frère.

Accompagné par son adjoint Saleh Arouri, Haniyeh a présenté ses condoléances à l’Ayatollah Khamenei, au peuple iranien et à l’axe de la résistance anti-israélo-US, pour le martyre du général Soleimani.

Prononçant un discours ce lundi 6 janvier devant une foule d’Iraniens rassemblés à Téhéran, Haniyeh a affirmé que « Soleimani a offert beaucoup à la Palestine et à la Résistance. Toute la force de la résistance revient à ce général ».

Et d’ajouter : « Les États-Unis n’affaibliront pas le front de la Résistance … Le jour de la victoire est proche ».

Le chef du Hamas a également souligné les «grands sacrifices» consentis par Soleimani pour protéger la Palestine. Et d’affirmer : « la résistance à Gaza et celle du Hezbollah au Liban vaincront le projet sioniste et l’hégémonie américaine ».

Une délégation du Jihad islamique, présidée par son chef Ziad Nakhalé, s’est également rendue à Téhéran pour présenter ses condoléances aux dirigeants et au peuple iraniens.

Pour sa part, le dirigeant du Jihad islamique palestinien, Ahmed al-Modallal, a rappelé que le haut Général iranien soutenait directement le front de la résistance palestinienne et qu’il était chargé de fournir un soutien logistique aux groupes de Résistance palestiniens.

« L’assassinat du Général Soleimani accroît notre détermination et notre adhésion à la Résistance face aux forces de l’Arrogance. Le mouvement de résistance palestinien restera attaché au sang de ses martyrs », a ajouté Modallal.

Il a ensuite dénoncé les tentatives de certains États arabes de normaliser leurs relations diplomatiques avec le régime israélien, déclarant que les États-Unis avaient pour objectif de dépouiller les nations arabes et musulmanes de leurs richesses et de leurs capacités.

« Il est honteux que plusieurs pays arabes aient ouvert les bras pour embrasser l’Axe du mal et aient déployé des troupes pour tuer notre peuple », a souligné Modallal.

Par ailleurs, le haut responsable du Hamas, Ismail Radwan, a souligné que l’assassinat du Général Soleimani unira les peuples anti-américains pour s’opposer à l’occupation des territoires arabes et musulmans.

Le Pentagone a revendiqué le 2 janvier un raid contre le convoi de Soleimani et du numéro deux du Hachd Abou Mahdi près de l’aéroport de Bagdad. Téhéran a promis une riposte cinglante à ce crime.

Sources : AlManar + le cri des peuples