« Sur fond de tensions croissantes avec l’Iran » après l’assassinat du général iranien Qassem Soleimani dans un raid américain, la Marine US a renoncé à des exercices avec le Maroc, a annoncé le site spécialisé USNI News.

Ce dernier a précisé que le bâtiment de guerre et la force opérationnelle qui devaient participer aux manœuvres seraient redirigés vers l’Asie de l’Ouest.

Les avions cargos US évacuent la base américaine au Koweït

Par ailleurs, le Pentagone a évacué d’urgence le porte-avions « Harry Truman » du golfe Persique, a annoncé le site d’information russe Avia.pro.

Situé à distance d’une frappe directe de la croisière et des missiles balistiques iraniens, le porte-avions américain Harry Truman sur le pont duquel se trouvent des avions de combat et d’hélicoptères a décidé d’évacuer d’urgence vers une zone plus sûre, craignant que Téhéran ne le détruise, en représailles à l’assassinat par un drone américain du général Qassem Soleimani, vendredi 3 janvier à Bagdad.

Avia.pro ne sait pas vers où l’USS Truman est évacué mais tout porte à croire qu’il fuit les côtes iraniennes vers le détroit de Bab al-Mandeb où Ansarullah l’attend de pied ferme.

En effet, tous les bâtiments de guerre US dont Harry Truman s’éloignent de mille kilomètres des côtes iraniennes.

Certaines sources disent aussi que les avions cargos US évacuent la base américaine au Koweït.

Le commandant de la division Sarallah du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) dans la province de Kerman, le général de brigade Gholam-Ali Abou Hamze, a annoncé samedi que Téhéran avait fixé « 35 cibles vitales des US dans la région, y compris Tel-Aviv » pour lancer sa riposte militaire.

« Les États-Unis ont commis leur plus grave erreur stratégique de ces 40 dernières années en assassinat le général Qassem Soleimani. Par ce crime odieux, les États-Unis ont donné la carte blanche à l’Iran pour se venger de cette attaque terroriste et ce en conformité totale avec le droit international. Aussi bien les hommes d’État américains que les Sionistes devront craindre de l’étendu de notre riposte qui va du détroit d’Hormuz, artère vitale pour l’Occident, fréquenté par de nombreux destroyers et porte-avions américains qu’à la mer d’Oman et voire au-delà », a souligné le commandant de la division Sarallah.

Sources : Sputnik + PressTV