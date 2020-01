Discurso do Secretário Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, na cerimônia de luto dos dois mártires Qassem Soleimani e Abu Mahdi Al-Muhandis e seus companheiros, e realizado no domingo dia 05 de Janeiro, no complexo do Sayyid al-Shuhada, nos subúrbios ao sul de Beirute.

Redação do site

« A Sexta-feira, 02/01/2020, é uma data fatídica, uma data que marca o início de um novo período histórico, não para o Iraque ou para o Irã, mas para toda a região ». Assim foi o tom do discurso do Secretário Geral do Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah, durante uma cerimônia de luto, organizada nos subúrbios do sul de Beirute, prestando uma última homenagem aos mártires que caíram na madrugada da sexta-feira passada, o chefe é o comandante-chefe da Brigada Al-Quds – ramo externo dos Guardiões da Revolução Islâmica, o general Qassem Soleimani e o número 2 do Hachd AlChaabi, Abu Mahdi AlMuhandes.

Recordando os fatos do assassinato desses dois grandes líderes, Sayyed Nasrallah explicou por que o governo Trump decidiu tomar tal ação, e desta forma tão intencional e oficial.

Sua eminência definiu as responsabilidades do eixo da resistência, e em particular as facções da resistência, enfatizando que, com relação ao Irã, « este último não pediu e não pedirá a ninguém, entre seus amigos, aliados, para responder a este assassinato. E se houver uma resposta, ela comprometerá apenas a parte que respondeu, todos estarão livres para avaliar se desejam ou não responder ».

Ele acrescentou, no entanto, que « qualquer punição justa pelo assassinato de Soleimani e Muhandes não pode resultar no assassinato de um oficial militar ou de um secretário de Estado dos EUA, porque ninguém pode ser comparado com esses dois lideres.O sapato de Soleimani vale mais do que a cabeça do Trump e todos os chefes de seu governo ».

E para continuar: « A única punição justa por esse assassinato é a expulsão de todas as forças americanas na região, com seus navios, avioes , bases e armas » sabendo « que nada temos contra o povo americano, ele não tem que nos temer, exceto aqueles que colaboram diretamente com esse governo”.

E para acrescentar: « Quando as forças americanas forem expulsas da região, não precisaremos de uma guerra com os israelenses, eles farão as malas por conta própria. A batalha pela Al-Quds será fácil ».

Ideias principais do discurso de S. Nasrallah:

Hoje celebramos uma cerimônia de luto pelo grande comandante-geral Qassem Soleimani e pelo comandante-chefe Abou Mahdi AlMuhandes e seus companheiros iraquianos e iranianos que foram martirizados na noite da última sexta-feira. A noite da sexta-feira dia 02/01/2020 é uma data fatídica, uma data que marca um antes e um depois, uma data que marca o início de um novo período histórico não para o Iraque ou o Irã, mas para toda a região.

Algumas palavras em nível pessoal, sobre a noite da sexta-feira, o general Qassem Soleimani alcançou seu objetivo final, seu desejo mais querido, o que cada comandante ou líder da resistência quer. É um desejo pessoal, que não está ligado à nação, porque o que eles pedem à nação islâmica é que ela possa viver com dignidade, em paz e que seus povos possam desfrutar de todos os seus direitos e riqueza.

Soleimani aspirava a alcançar esse desejo final, o caso de todos os Mujahideen, ou seja, conhecer a Deus o bom misericordioso. Uma paixão que queima no coração e na alma de todos os mujahideen. Uma paixão compartilhada por Soleimani e Muhandes. Uma paixão que se fortalece com o passar do tempo, à medida que envelhecemos, porque quanto mais velhos, mais tememos morrer na cama devido a doenças. Segundo o testemunho desses companheiros na Síria, Soleimani implorava todas as noites, soluçando, que Allah lhe desse esse prazer: O de cair como mártir.

Dos subúrbios do sul de Beirute, ofereço minhas condolências à família dele, às filhas, aos filhos e à esposa dele, e digo a eles que sua consolação está no fato de que seu pai alcançou seu maior desejo após décadas de Jihad. .

Assim como para o comandante em chefe Abou Mahdi AlMuhandes, saiba que há dois meses ele me fez a honra de me visitar e admitiu que : « A batalha com Daesh está quase no fim e eu envelheci, então peço que implore a Allah que me conceda esse favor de ser um mártir ».

Em nossa cultura, o martírio é uma bênção e, portanto, o pior que o inimigo pode infligir a nós é nos matar, exceto que nosso objetivo final é justamente cair no martírio, essa equação é divinamente milagrosa.

Parabéns aos mártires Qassem Soleimani e Abu Mahdi AlMuhandes por este glorioso mártirio porque pertencemos à escola do Imã Hussein(AS) e, portanto, somos apaixonados pelo martírio.

1-Os fatos

Na noite de sexta-feira, o General Soleimani deixa o aeroporto de Damasco para Bagdá, onde o general Muhandess o esperava no aeroporto de Bagdá. Eles entraram em um carro, alguns minutos depois, o comboio foi atingido por fortes ataques americanos. Foi selvagem e agressivo porque seus corpos foram triturados, eles não eram identificáveis, entre parênteses, a maneira como Soleimani caiu como mártir excede suas expectativas: como o Imã Hussein (AS), seu corpo foi decapitado, como Abu Fadl Abbas (AS), o irmão do Imã Hussein (AS), suas mãos desmembradas, como Ali Al-Akbar (AS), filho do Imã Hussein (AS), seu corpo foi despedaçado.

Algumas horas depois, as autoridades americanas assumiram a responsabilidade pelo ataque, seguidas pelo Pentágono e pelo próprio presidente Trump.

Estamos, portanto, diante de um crime do qual o autor não temos dúvidas, pois é ele quem reconhece sua responsabilidade e, portanto, não é um crime anônimo, como um ataque a carro-bomba, longe disso. , somos confrontados com um crime claro e flagrante, ordenado por Trump e executado pelo exército americano.

2- Razões e objetivos deste crime flagrante e escandaloso

Para começar, esse crime ocorre depois da falha de uma série de tentativas de assassinato não reclamadas contra a pessoa de Soleimani. Como exemplo, citemos a tentativa de assassinato contra Soleimani no Irã, em sua cidade Kerman, onde os terroristas haviam alugado uma casa localizada não muito longe de um Husseinyeh (local onde são comemoradas as cerimônias de Achoura) pertencentes a Soleimani e que todos os anos milhares de fiéis compareciam. Não apenas a casa estava cheia de explosivos, mas os criminosos também cavaram um túnel no Husseinyeh para plantar explosivos nos pilares deste último. Em outras palavras, eles estavam prontos para massacrar quatro mil fiéis apenas para matar Soleimani. A providência divina e o profissionalismo dos serviços de segurança iranianos conseguiram desmantelar a rede terrorista e assim salvaram milhares de vidas humanas.

Então, este crime do assassinato ocorre em um contexto regional marcado por falhas contínuas dos EUA na região, ameaçando desenvolvimentos no Iraque para os interesses dos EUA neste país.

Diante de tal cenário, definimos as razões desse assassinato:

– Fracasso com o Irã: Três anos após a eleição de Trump, seu histórico em termos de política externa regional e internacional se resume ao fracasso um atrás do outro. Ele não apresentou façanhas ao povo americano. Pelo contrário, na época de Bolton, o objetivo anunciado era a queda do regime iraniano, chegando a prometer ao povo americano que esse regime cairá antes do Natal! Bolton se foi, o regime ainda está lá. De fato, Bolton, não contou histórias nem apresentou dados, ele apenas expressou a estratégia do governo Trump.

Então, este governo denunciou o acordo nuclear, ameaçando se retirar do acordo, novamente, o Irã não respondeu à provocação. Então, Trump cumpriu sua ameaça exigindo um novo acordo nuclear, o Irã permaneceu firme em suas posições. Em seguida, ele impôs sanções ao Irã na tentativa de matar o povo iraniano, mas o Irã resistiu.

Incapaz de assinar um novo acordo nuclear e forçar o Irã a se sentar ao redor de uma mesa com eles, os EUA causaram conflitos sectários no Irã. Em suma, Trump tentou de tudo para dobrar o Irã, para vencer em apenas uma reunião com Rohani, em vão. Todo o seu objetivo era e ainda é trazer o Irã de volta à mesa de negociações.

– Falha na Síria: Um fracasso refletiu em sua traição aos curdos, seguido pela confusão do governo Trump em relação à retirada ou não retirada das forças americanas da Síria. No final, Trump decide ficar para proteger não um aliado, mas apreender o petróleo sírio a pedido dos israelenses, de acordo com a confissão de Trump, e assim ele ficou em Tanaf.

– Fracasso no Líbano: Onde todas as formas de provocações, sanções e conspirações foram tentadas para mergulhar o país em caos, tudo coroado pela chegada de Pompeo com sua declaração de guerra contra o Hezbollah. Pior ainda, quando David Satterfield chegou ao Líbano, ameaçando as autoridades libanesas dizendo diretamente que, se os locais de Baalbeck não fossem eliminados, « Israel » os bombardearia em vão. Porque « Israel » não ousou atacar? Isso porque prometemos a eles que, em caso de ataques, responderemos rapidamente e sem hesitação, sem mencionar as tentativas de agarrar a vontade libanesa em qualquer decisão.

– Fracasso no Iêmen: Uma guerra com projeção americana, executado pelos sauditas.

– Fracassado no Afeganistão: Trump busca uma solução, uma saída de emergência, ele se envolve em negociações com o Talibã e, de repente, interrompe essas negociações.

– Falha em concluir o acordo do século que ele pretendia alcançar durante o primeiro ano de seu mandato. Onde está esse acordo do século hoje? Ninguém fala sobre isso! Graças à resistência dos palestinos, apesar do embargo, do cerco, dos assassinatos, das sanções, da demolição das casas, contra a Faixa de Gaza e a Cisjordânia.

Finalmente, o fracasso final, o Iraque, onde o projeto de Trump no Iraque era claro, ele é tão transparente e arrogante, cheio demais de si mesmo. O homem não reconhece o direito internacional, não tem escrúpulos e não respeita a comunidade internacional. Trump deixou claro em todas as suas campanhas eleitorais e disse repetidamente que o petróleo do Iraque é um direito dos EUA. Para ele, EUA tem o direito de pegar esse petróleo para se compensar pelo preço de sua presença no Iraque durante todos esses anos.

A questão é como se apossar desse óleo, para Trump a resposta é simples. Enquanto não houver governo no Iraque, é fácil pegar os poços de petróleo deste país. Enquanto não houver um Estado unido e forte, que impede as diretrizes dos EUA, o assunto nao será resolvido. Para fazer isso, os EUA criaram o Daesh para separar o Iraque, dividi-lo, de acordo com a confissão de Clinton.

Os EUA não pararam de interferir nos assuntos do Iraque, e este é o problema de Trump com Soleimani e Muhandess, seu projeto caiu com a queda do projeto Daesh, e isso graças às posições de a alta referência religiosa iraquiana, facções da resistência iraquiana, e é nesse exato momento que os papéis de Soleimani e Muhandess no reforço da coesão interna, na reconstrução do país em nível político, ameaçavam os EUA, pois o argumento do Daesh justificando a presença dos EUA não era mais necessário e, portanto, surgiram vozes após a queda exigindo a retirada das forças americanas do país. Mas eles recusaram.

Após o Daesh, foram realizadas eleições legislativas, refletindo fortemente uma nova orientação política geral focada na recusa em cumprir os requisitos dos EUA. Os Estados Unidos alegaram que essa nova direção não representa o povo iraquiano e o acusaram de ser pró-iraniano. Não importa, porque após esta eleição um governo foi formado, contra os EUA. O governo de Abdel Mahdi se recusou a participar da campanha contra o Irã. Ele se recusou a apoiar o acordo do século, recusou também a fechar suas fronteiras com a Síria; o governo de Abdel Mahdi assinou acordos com a China no valor de bilhões de dólares para a reconstrução do país. Sem mencionar os votos no parlamento exigindo a retirada das forças americanas do país.

Diante desse novo contexto no Iraque, os EUA entraram em pânico. O Iraque estava fugindo de suas mãos.

Os EUA nunca quiseram criar uma democracia no Iraque, pelo contrário, trouxeram milicianos, criminosos que massacravam crianças, mulheres, cidades destruídas, lugares sagrados, homens decapitados.

Os EUA criaram o Daesh para treinar os iraquianos em direção à guerra civil, no entanto, a firme posição das tribos e facções da resistência e a alta referência religiosa iraquiana o impediram.

E, assim, Trump se viu diante de um prazo eleitoral sem nenhum feito a oferecer à opinião americana.

Por sua parte, Trump afirma ter conseguido façanhas em termos de política externa. Ele afirma ao povo americano que na Venezuela derrubou o regime de Maduro, mas foi um fracasso, assim foi em Cuba, Coréia do Norte, Rússia e China e com seus aliados, e pior, sem respeito, ele os humilha e os insulta, ele só fala sobre três coisas:

– Conta sobre os 400 bilhões de dólares que ele pegou da Arábia Saudita

– Fala sobre bilhões de dólares em vendas de armas para países da região e promessas de ofertas de emprego para o povo americano,

– E a transferência de Al-Quds como capital para a entidade sionista

Fora isso, o que ele conseguiu na região? Nada.

O desafio direto que surge hoje no Iraque após esse assassinato é que não estamos em uma situação de assassinato tradicional, longe disso, estamos em uma situação que marca o início de um comportamento dos EUA no país. Na região, eles lançaram uma nova forma de guerra, estudaram os elementos que podem romper o eixo da resistência, a fim de restaurar o brasão da região, para poder explorá-la mais tarde, porém, como os EUA não estão prontos para uma guerra geral, isso, é muito caro para eles.

Da mesma forma, uma guerra por parte de « Israel » contra o Líbano é muito complicada para a entidade e uma guerra com o Irã ainda mais.

Por isso, os EUA concentraram-se em um fator que representa dentro do eixo de resistência um ponto crucial, a escolha recaiu sobre Soleimani. Além disso, durante minha última reunião com Soleimani, uma visita amigável porque Soleimani é meu amigo, eu disse a ele para tomar suas precauções porque a imprensa dos EUA não para de falar sobre ele e, portanto, este é um prelúdio para seu assassinato. Obviamente, ele apenas riu.

Em suma, os EUA notaram que Soleimani estava em toda parte, na Palestina ocupada, onde apoiava em armas, em logística, em especialização, as facções da resistência palestina, no Líbano, esteve presente durante a guerra de 2006 contra a agressão Israelense, na Síria, ele esteve presente contra o Daesh, no Iraque o vimos entre os combatentes nas frentes, no Iêmen, no Afeganistão e, finalmente, no Irã, onde os iranianos sabem quem é Soleimani, o que Soleimani significa.

Além disso, lembre-se de que « Israel » considerou que Soleimani era o homem mais perigoso desde a sua criação; ela o chamou de ameaça à sua existência; ela poderia matá-lo na Síria, especialmente porque Soleimani não estava escondido. Estava em todos os campos de batalha, mas a entidade sionista não ousou, recorreu aos EUA.

E assim, a decisão foi tomada para matá-lo dessa maneira, seja reivindicando o crime, por razões psicológicas. Porque, os EUA esperam, através desse assassinato, quebrar o eixo da resistência, romper suas facções, enfraquecer o Irã e o Iraque.

Agora, dois objetivos se opõem:

– O choque: Um projeto hegemônico americano-sionista na região que deseja se apossar de seus lugares sagrados, suas riquezas, seu petróleo, até o petróleo do Líbano, que ainda não foi explorado e considerado uma meta para os EUA.

– Projeto de independência, autonomia, liberdade dos povos à autodeterminação.

Entre esses dois objetivos, as pessoas de dividem entre com, contra,ficar no meio ou simplesmente esperar quem será o vencedor.

3- Nossas responsabilidades

O confronto entre essas duas objetivos mencionados acima, e a resposta a esse assassinato começou no Irã na noite do assassinato. Os EUA assumiram sem rodeios a responsabilidade de matar um de seus queridos generais. E isso para forçar o países iraniano a ir às negociações, mas o Irã respondeu imediatamente através do comunicado de imprensa do aiatolá Ali Khamenei, seguido por todos os altos oficiais militares sem contar com o povo iraniano que espontaneamente saiu às ruas cantando Morte nos EUA. Os EUA apostaram em uma reação negativa do povo iraniano, mas obviamente estavam errados e, portanto, o primeiro objetivo do assassinato caiu em menos de 6 horas: o de dobrar o povo e o estado do Irã.

No Iraque, os Estados Unidos começaram a semear confusão dentro do Hashd Alchaabi, mergulhar no caos da situação política interna, dispersar a unidade iraquiana etc.

Porém, exatamente o contrário foi o que aconteceu: pessoas, deputados, facções, tribos, alta referência religiosa mobilizadas, condenando esse ato, chamando de violação de sua soberania, exigindo a expulsão das forças americanas do país.

Melhor ainda, todas as feridas que os americanos estavam tentando reabrir, datadas da guerra Irã-Iraque, curaram para sempre com o sangue misto dos mártires iranianos e iraquianos que caíram em solo iraquiano. Uma unidade composta foi formada espontaneamente através das cerimônias de luto dos mártires iraquianos e iranianos.

Os povos iraquiano e iraniano se uniram no sofrimento, no combate e na luta contra a ocupação americana. O segundo objetivo deste assassinato caiu.

Hoje, e falo com o povo iraquiano, o mundo está monitorando a posição do parlamento e votando contra o acordo de cooperação com os EUA. Precisamos esperar uma forte mobilização por parte dos EUA para impedir os votos do Parlamento e esperamos que isso aconteça. E mesmo assim, eu sei que os iraquianos, esses filhos de Abu Fadel Abbas (AS), recusarão a presença de forças americanas no Iraque, porque expulsar os EUA do Iraque é um dever , que esse povo querido podera se vingar do sangue de Muhandes.

Os Estados Unidos descobrirão em breve que o assassinato de Soleimani e Muhandess lhes custou a perda do Iraque; Soleimani libertou o Iraque com Muhandess; esse sangue deve ser preservado libertando o Iraque dos Estados Unidos.

Por seu lado, a Síria alegou continuar seu caminho de luta contra o Daesh, como no Iêmen.

Em relação aos movimentos de resistência, um dos objetivos é aterrorizar-nos em toda a região para nos fazer recuar. A primeira resposta foi expressa pelas facções de resistência do eixo, que declararam unanimemente sua determinação e lealdade à luta contra a ocupação, no nível moral, o mártir de Soleimani é um fator motivador, porque estamos à beira de uma importante vitória, uma vitória histórica, devemos continuar a luta com tanto orgulho e como Soleimani, releia nossa história e lembre-se do que nossos imãs repetiam diante dos opressores e dos tiranos: « Você ameaça nos matar quando a morte é uma tradição conosco e martírio uma benção”.

4- A resposta certa:

Este crime flagrante deve ser punido. Não é um crime de vítima única, como um ataque americano contra uma base iraniana ou uma figura iraniana que não seja Soleimani será considerado um ataque ao Irã.

No entanto, Soleimani não representa sua pessoa, nem seu país de origem, ele representa a nação, o eixo de resistência, atingir Soleimani é atacar o Líbano, Síria, Palestina, Afeganistão. Os iranianos são livres para retaliar como desejarem.

Portanto, serei sincero com nossos amigos, nossos aliados, antes de tudo, devemos esclarecer um ponto: o Irã não pedirá a ninguém, nem as forças do eixo de resistência, nem os países amigos ou aliados para retaliar. As forças do Eixo são livres para retaliar ou não, depende de sua vontade, de sua avaliação da situação, se retaliar, comprometerá apenas a parte que retaliou, vamos esclarecer esta questão: O Irã não pede e não espera que ninguém retalie. O Irã está de luto, perdeu um de seus melhores líderes. Ela saberá quando e como revidar.

Então, como vamos reagir? Devemos nos contentar em condenar sabendo que um novo período é imperativo, exigindo uma resposta justa.

É justo, isto é, uma justiça que possa refletir o status de Soleimani, seu valor estratégico. Certamente, a questão não é matar um oficial militar ou um secretário de Estado dos EUA, porque o sapato de Soleimani não vale a cabeça do Trump ou os chefes de todo o seu governo, não há uma comparação justa, neste caso.

Uma resposta justa, e estas sao as minhas palavras: só pode resultar na expulsão de todas as forças americanas da região.

Qualquer base militar, navio, soldado, marinha, aeronave ou qualquer caçador americano pagará o preço por sua presença em nossa região. Dito isto, o povo americano não precisa ter medo de nós, exceto aqueles que colaboram e apoiam diretamente neste governo. Nossa batalha é contra o autor desse crime e os militares dos EUA.

Como o assassinato de Soleimani e Muhandes não podem permanecer sem represálias ou retaliações colocarao em risco toda a região, abrirá as portas contra a arrogância dos EUA e da entidade sionista.

Se as forças da resistência escolheram esse confronto, os EUA deixarão a região humilhados, derrotados. Os mártires que expulsaram as forças americanas da região, no passado, ainda estão presentes, e os nossos soldados hoje dobraram em número e são mais armados e mais eficientes.

O resultado desse confronto resultará em um número infinito de caixões a bordo de aeronaves retornando ao país de origem, e assim os EUA acabarao acreditando que perderam a região.

A única resposta justa ao assassinato de Soleimani e Muhandess é a expulsão das tropas dos EUA da região, e isso certamente acontecerá, e recuperaremos a Al-Quds. Vale destacar que quando os EUA forem expulsos da região, não precisaremos de uma guerra com os israelenses: eles farão suas malas sozinhos.

Trump, ignorando-o, não tem consciência de seu ato, muito menos de sua administração, os dias que virão testemunharão minhas palavras, lembrem-se.

Eles não sabem que sangue sagrado foi derramado! Partiram nossos corações! A resposta certa será a de todos os mártires do eixo de resistência, entre eles Soleimani, Muhandess, Ragheb Harb, Imad Moughnieh.

Essa resposta justa é uma decisão tomada com calma, não temos raiva, somos pessoas racionais que não se deixam levar pelas emoções, porque para nós esse mártires nos oferecem a oportunidade de acabar com essa hegemonia.

Source: Al-Manar