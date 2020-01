La veille de sa visite en Turquie où il devra donner le coup d’envoi au gazoduc Turkish Stream, le Président russe est arrivé à Damas où il s’est entretenu avec son homologue syrien Bachar el-Assad.

Ce mardi 7 janvier, le jour où l’Église orthodoxe russe célèbre Noël, Vladimir Poutine est arrivé en visite surprise à Damas, a fait savoir le Kremlin.

Parti de l’aéroport, le cortège du Président russe est passé dans les rues de Damas avant de se diriger vers le poste de commandement des forces armées russes en Syrie où le chef de l’État a été reçu par Bachar el-Assad. Les deux Présidents y ont suivi les rapports des militaires sur la situation dans les différentes régions du pays.

Selon le porte-parole du Kremlin, au cours de son entretien avec son homologue syrien, Vladimir Poutine a constaté «qu’un chemin immense a été parcouru pour restaurer l’État syrien et l’intégrité territoriale du pays».

«Poutine a également noté que dans les rues de Damas, à l’œil nu, vous pouvez voir les signes d’une vie paisible retrouvée», a ajouté le porte-parole Dmitri Peskov.

À son tour, Bachar el-Assad a remercié Vladimir Poutine pour sa visite et la Russie pour son aide dans la lutte contre le terrorisme et le rétablissement de la paix en Syrie. Le Président syrien a également souhaité un joyeux Noël à Vladimir Poutine et à tout le peuple russe.

D’après Dmitri Peskov, le Président russe doit se rendre à d’autres endroits en Syrie.

Comme le montre une photo publiée par la présidence syrienne, Vladimir Poutine a également visité à côté de Bachar el-Assad la Grande Mosquée des Omeyyades de Damas.

En outre, les deux Présidents se sont rendus dans la cathédrale mariamite de Damas, siège du patriarcat orthodoxe d’Antioche, où ils ont été accueillis par le patriarche Jean X.

Source: Sputnik