La Russie a proposé à l’Irak de renforcer sa défense aérienne en s’acquièrent son système anti missile S-400, a révélé le site d’information iranien en ligne Parstoday.

C’est le président du Conseil public du ministère de la Défense de Russie, Igor Korotchenko, qui a fait cette proposition, quelques jours après l’assassinat non loin de l’aéroport de Bagdad du général Qassem Soleimani, chef de la force al-Quds au sein du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran, d’Abou Mahdi al-Mohandess, le numéro deux du Hachd al-Chaabi, les unités de mobilisation populaires qui ont combattu Daech, et de 8 autres iraniens et irakiens qui faisaient partie de leur convoi.

Le raid avait été perpétré au moyen de drones américains, selon la version américaine. Durant ces dernières semaines, les appareils américains ont bombardé d’innombrables fois les positions du Hachd, détruisant surtout des positions et stocks de munitions . Et ce à l’insu de l’avis du gouvernement irakien.

« l’Irak aurait besoin de renforcer ses défenses aériennes… L’Irak est un partenaire de la Russie dans le domaine de la coopération militaro-technique, et la Fédération de Russie peut fournir les fonds nécessaires pour assurer la souveraineté de ce pays et une protection fiable de son espace aérien », a indiqué le président du Conseil public du ministère de la Défense de Russie, qui a suggéré par la suite « la fourniture de missiles S-400 et d’autres composants du système de défense aérienne comme le Buk-M3 et Tor-M2 », ajoute la même source.

Le S-400 est l’un des systèmes anti aérien et anti missiles les plus performant. Ils ont été acquis par la Turquie, ce qui a causé à cette dernière des tracas avec l’administration américaine.

Fin août 2019, l’ambassadeur russe à Bagdad avait promis que la Russie aiderait l’Irak à renforcer ses capacités en matière de défense aérienne. Ce qui n’a pas manqué de susciter le courroux des Etats-Unis qui voudraient avoir une mainmise totale sur ce pays riches en hydrocarbures.