Le Leader de la Révolution islamique en Iran l’Ayatollah Khamenei a prononcé son premier discours après la première riposte iranienne et le lâche assassinat du général Qassem Soleimani.

L’Ayatollah Khamenei a également évoqué la frappe aux missiles balistiques des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI), vers 1h20 du matin de ce mercredi 8 janvier, contre les bases américaines en Irak.

« La riposte militaire d’aujourd’hui est une simple gifle en pleine face aux Américains, qui n’est pas à la hauteur du crime… notre riposte principale sera l’expulsion des forces US de la région. La riposte militaire est une étape importante et nécessaire, mais le plus important est la fin de la présence militaire US dans notre région (AlManar) », a affirmé le numéro un iranien.

Et d’ajouter : « Les Américains veulent pousser l’Iran vers des négociations pour imposer leur influence, mais leur expulsion de la région sera inévitable ».

L’Ayatollah Khamenei a en outre évoqué la personnalité du commandant Soleimani assassiné le 3 janvier par un drone américain à Bagdad.

« C’était un homme brave et avisé, les deux à la fois. Il allait à l’encontre des dangers sans avoir peur tout en agissant avec discernement. Tel était sa conduite ainsi que celle des bataillons qu’il commandait pendant la guerre Irak-Iran. Ce courage et cette sagesse et intelligence caractérisaient son attitude non seulement sur le champ de bataille, mais aussi en politique. Et le plus important a été sa sincérité: loin de toute mégalomanie, il mettait tout ce qu’il possédait au service de ses convictions et sa foi en Dieu… »

Sources: AlManar + PressTV

Source: Etats Unis