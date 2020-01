On dit qu’il venait d’un milieu modeste et qu’il a gravi les échelons, devenant, comme beaucoup le croient, le deuxième homme le plus puissant en Iran. Ils disent qu’il pouvait devenir le prochain Guide Suprême du pays.

Chaque fois que je visite l’Iran, on me dit à quel point son peuple l’aime. Il est devenu le symbole de la résistance contre l’Occident, le symbole de la force et de la dignité de la nation qui a été attaquée, colonisée et affamée par plusieurs capitales occidentales.

Et maintenant, le Commandant de la Force Al-Qods d’Iran, Qassem Soleimani, n’est plus. Et le Commandant en chef américain, Donald Trump, revendique fièrement la responsabilité de sa disparition.

La déclaration du Pentagone est arrivée rapidement, et elle était claire :

« Sur ordre du Président, l’armée américaine a pris des mesures défensives décisives pour protéger le personnel américain à l’étranger en tuant Qassem Soleimani… Cette frappe visait à dissuader les futurs plans d’attaque iraniens. Les États-Unis continueront à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger notre peuple et nos intérêts où qu’ils soient dans le monde ».

Une action défensive…

Presque immédiatement, RT et d’autres m’ont demandé de faire une analyse.

Je n’ai pas pu m’empêcher de définir ce qui a été fait à l’aéroport à l’extérieur de Bagdad, en Irak, comme un meurtre extrajudiciaire vulgaire et brutal.

***

Ces deux derniers mois, j’ai volé partout dans le monde, écrivant (et filmant) toutes ces horreurs que l’Empire a déchaînées contre les peuples de différentes cultures, vivant dans diverses parties du monde.

Le Moyen-Orient, la Chine, l’Amérique Latine.

Il semble que toutes les frontières ont été franchies. Washington et ses alliés de l’OTAN ont perdu toute retenue, toute honte et toute décence. Ils n’en ont jamais eu beaucoup, mais maintenant ils n’en ont presque plus.

Tout semble être primitif, comme dans un film de mafia mal réalisé. Si les dirigeants de l’Occident n’aiment pas un pays quelconque ? Dans ce cas, ils l’attaquent simplement, l’affament et le détruisent. Aussi brutal que cela. Pas de médiation du Conseil de Sécurité de l’ONU, pas d’arguments, et pas de prétention à un quelconque processus légal.

C’est ce qui est arrivé à Hong Kong, en Bolivie, au Venezuela et en Papouasie Occidentale. Cela s’est également produit en Iran, ainsi qu’en Chine et en Russie, bien que ces pays se soient avérés beaucoup plus difficiles à éliminer que les planificateurs de Washington ne le pensaient à l’origine.

Il en va de même pour les individus : des gens sont assassinés sans réfléchir, certains rapidement, d’autres très lentement et douloureusement. Julian Assange est l’un d’entre eux, torturé lentement à mort, devant le monde entier, malgré les protestations des experts juridiques et médicaux qui exigent sa libération.

Le meurtre de Quassem Soleimani et d’autres personnes à Bagdad, a été rapide et totalement inattendu.

Les expressions du visage des responsables américains étaient absolument choquantes : comme si des chefs de la mafia étaient pris dans le coin d’un terrier crasseux par une bande de journalistes amateurs. Sans regret, ils ont souri aux objectifs, suggérant « Et alors ? Qu’allez-vous faire maintenant ? Nous défier ? Nous ? On va vous casser les jambes, ou quelque chose… »

Et personne, absolument personne n’ose vraiment les défier ! Pas encore. Pas en ce moment.

C’est un jeu testé, à l’épreuve des balles. Vous détruisez un pays entier, ou vous tuez une personne, et ensuite vous montrez votre œuvre ; vos armes bien entretenues. Vous exposez vos armes et votre affreuse rangée de dents. Vous dites, ou vous suggérez sans le prononcer : « Vous avez une femme et deux filles au pays, n’est-ce pas ? Vous ne voulez pas qu’il leur arrive quelque chose, n’est-ce pas ? »

C’est à ce niveau-là, maintenant. Ce n’est pas mieux que ça, vous ne voyez pas ?

Si vous vous défendez – vous mourez ; votre famille meurt. Ou les membres de votre famille sont violés. Ou les deux.

Vous aimez ça ? Vous n’aimez pas ça ? Vous détestez vraiment ça ? On s’en fout ! L’Empire a des armes. C’est tout ce qu’il a. La capacité de tuer et de violer. Il est devenu muet, dégénéré. Il ne produit presque rien de valeur. Mais il a des millions d’armes, ainsi qu’une monstrueuse machine de propagande.

***

Maintenant, sérieusement : que peut faire l’Iran ? Que peut faire une nation avec des milliers d’années de culture ?

Peut-elle se défendre ? Honnêtement, si vous pensez qu’elle le peut, alors dites-le : comment ?

Si elle riposte, elle pourrait être effacée de la surface de la terre. Si elle ne fait rien, elle perdra la face, le respect d’elle-même, ainsi que le but de continuer sa lutte pour une véritable indépendance et sa forme unique de socialisme.

Pendant des années et des décennies, l’Iran a été une épine dans le pied de l’Occident. Ses alliés ont lutté contre le terrorisme injecté par l’Occident en Irak, en Syrie et au Liban. L’allié iranien au Liban, le Hezbollah, a défendu le pays contre les invasions israéliennes, tout en fournissant un soutien social aux citoyens pauvres et dans le besoin. L’Iran a donné du travail et un abri temporaire à de nombreux citoyens afghans, en particulier ceux de Herat, des gens qui n’ont absolument plus rien après l’horrible occupation du pays par les États-Unis et l’OTAN. J’ai travaillé en Afghanistan, et j’ai vu des files d’attente énormes devant le consulat iranien à Herat. L’Iran a même été profondément impliqué en Amérique Latine, en aidant, en construisant des logements sociaux au Venezuela, en Bolivie de Evo, et ailleurs.

Et maintenant, récemment, il a commencé à se rapprocher de plus en plus des deux principaux ennemis de Washington : la Chine et la Russie.

C’est pourquoi il a été décidé dans les annales de Washington et du Pentagone : L’Iran doit être arrêté, détruit. À tout prix. C’est-à-dire, à n’importe quel prix qui devrait être payé par les citoyens iraniens.

***

Je suis convaincu que cette folie doit être arrêtée.

Pour le bien de l’Iran.

Mais aussi, parce que si l’Iran est ruiné, détruit comme l’Irak, la Libye ou l’Afghanistan, quelqu’un sera le prochain. D’abord, très probablement, le Venezuela, et ensuite Cuba. Mais ensuite, peut-être, très probablement, la Russie ou la Chine, ou les deux.

L’Empire ne s’arrêtera pas tout seul.

S’il ne rencontre pas d’opposition, il sera de plus en plus enhardi.

C’est une énorme erreur de le laisser littéralement « s’en tirer avec un meurtre ».

Aujourd’hui, un courageux général iranien a été assassiné. Washington sourit de manière provocante, cynique.

Il envoie des vibrations aux quatre coins du monde : « Restez sur vos canapés devant la télévision. Soyez pétrifiés. Ne faites rien. Sinon ! »



Oui, le monde est effrayé. Il y a des raisons d’avoir peur. Mais le monde doit simplement agir. Ces actes brutaux et lâches de dégénérescence et de fondamentalisme/fanatisme commis par l’Empire doivent être arrêtés, tôt ou tard, au nom de notre race humaine. Sinon, bientôt, il n’y aura plus d’humanité !

Par Andre Vltchek : philosophe, romancier, producteur de film et journaliste d’investigation

Sources: New Eastern Outlook ; traduction : Réseau international