Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei a reçu dimanche 12 janvier dans la soirée l’émir du Qatar, le cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani et la délégation l’accompagnant.

« La situation actuelle dans la région nécessite plus que jamais l’existence des relations solides entre les pays face aux complots de l’ennemi », a déclaré le numéro un iranien.

L’Ayatollah Khamenei a ajouté : « La République islamique d’Iran et le président Rohani, en personne, ont annoncé à maintes reprises qu’ils sont prêts à développer la coopération avec les pays de la région. La situation actuelle de la région n’est pas convenable et la raison en est les actes corrupteurs des Etats-Unis et de leurs cohortes. La seule solution pour y remédier se trouve dans les coopérations intra-régionales. Nos bonnes relations économiques ne sont pas au niveau de nos bonnes relations politiques et diplomatiques. Il faut renforcer les coopérations bilatérales dans tous les domaines. Bien sûr, ceux qui sont venus de l’autre bout du monde ne souhaitent pas le renforcement de relations entre les pays de la région, mais les peuples de la région n’acceptent plus leur ingérence et ne supportent plus leur diktat. »

« Je partage votre point de vue et je suis d’avis qu’il faut renforcer les coopérations régionales et engager le dialogue entre les pays de la région », a déclaré le cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani lors de cette rencontre à laquelle a également participé le président iranien Hassan Rohani.

« Nous avons convenu que la réunion de la commission mixte irano-qatari ait lieu dans trois mois et j’espère que nos relations économiques atteignent le même niveau que nos relations politiques », a déclaré l’émir du Qatar.

L’émir qatari a conclu ses propos en saluant le soutien de l’Iran à son pays, en particulier au moment du blocus saoudien de Doha.

S’exprimant lors d’une réunion avec le président Rohani à Téhéran plus tôt dans la journée, Al-Thani a déclaré que son pays attachait de l’importance à la coopération avec l’Iran en tant qu’acteur influent dans la région, soulignant que toute coordination sécuritaire entre les pays de la région ne serait d’aucune utilité en l’absence de la République islamique d’Iran.

Le Qatar estime que la montée des tensions dans la région ne profite à aucun pays, a déclaré l’émir, soulignant le fait que la République islamique d’Iran a toujours adopté une position sage et prudente sur les développements régionaux.

Source: Avec PressTV