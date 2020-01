Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a convoqué, dimanche 12 janvier, l’ambassadeur britannique à Téhéran, Rob Macaire, en raison de son comportement inhabituel et sa présence dans un rassemblement illégal.

Il a été rappelé à M. Rob Macaire que la présence d’ambassadeurs étrangers dans des rassemblements illégaux n’était pas conforme à leur mission en tant que représentant diplomatique de leur pays, et était contraire aux dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Le ministère a ajouté que le gouvernement britannique devrait présenter des explications à ce sujet.

L’ambassadeur britannique a été arrêté samedi soir puis rapidement relâché en raison de son immunité diplomatique.

« J’affirme que je n’ai participé à aucune protestation. J’ai seulement participé à une cérémonie en mémoire des victimes du vol 752. Il était naturel que j’aille rendre hommage aux victimes, dont certaines sont de nationalité britannique. Cinq minutes après le début des protestations j’ai quitté les lieux », a twitté dimanche 12 janvier l’ambassadeur britannique à Téhéran.

Araqtchi réagit à l’UE

Et puis en réaction aux propos du chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, concernant la « détention » de l’ambassadeur britannique, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqtchi, a écrit dans un tweet : « L’ambassadeur britannique n’a pas été détenu, mais arrêté en tant que ressortissant étranger non identifié lors d’un rassemblement illégal. Lorsque la police m’a informé que quelqu’un avait été arrêté et qu’il prétendait être ambassadeur de la Grande-Bretagne, j’ai dit que c’était impossible, mais quand je lui ai parlé au téléphone, j’ai confirmé son identité et il a été libéré 15 minutes plus tard. »

Il s’agit de la deuxième convocation de l’ambassadeur britannique au ministère des Affaires étrangères en un mois.

Il avait été convoqué le 7 janvier, à la suite des déclarations inacceptables du Premier ministre et des ministres britanniques des Affaires étrangères et de la Défense concernant l’acte terroriste de Trump qui a donné l’ordre de l’assassinat du général de corps d’armée Qassem Soleimani et du chef adjoint du Hachd al-Chaabi, Abou Mahdi al-Mohandes.

Un rassemblement a eu lieu dimanche après-midi devant l’ambassade de Grande-Bretagne à Téhéran pour protester contre la présence samedi soir de l’ambassadeur britannique dans un rassemblement illégal. Les protestataires ont condamné « son intervention dans les affaires intérieures de l’Iran ». Ils ont également incendié les drapeaux américains et britanniques.

Sources: Rédaction + PressTV