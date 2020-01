Dans les territoires occupés, l’année 2019 a été marquée par les opérations de la Résistance palestinienne qui ont durement frappé les colonies d’occupation israélienne.

Un rapport du service de presse du Hamas précise que l’année 2019 a démontré la volonté du peuple palestinien pour la poursuite de la Résistance palestinienne. Une Résistance qui témoigne de l’attachement du peuple à la liberté et à l’indépendance et qui a déjoué les plans d’occupation de Tel-Aviv en infligeant des dégâts douloureux à l’armée israélienne et aux colons.

En dépit des difficultés, la Résistance a poursuivi son objectif, et ce malgré les démarches hostiles du régime israélien contre le peuple palestinien en Cisjordanie et à Qods occupée.

Le rapport du Hamas énumère les opérations menées au cours de l’année 2019 contre le régime d’Israël qui sont au total de 5 402. Avec 1 183 opérations, Ramallah se place au premier rang suivi par Qods et al-Khalil où 1 053 et 823 opérations ont respectivement été menées.

Au cours de l’année 2019, la Résistance a réussi à éliminer 5 sionistes et en blesser 153 autres au cours de 38 fusillades, 30 opérations à l’arme blanche, 11 opérations de renversement par voiture et 87 opérations de plantation et de lancement de bombes artisanales.

Le rapport évoque l’opération baptisée « Omar Abu Laila » à Salift en Cisjordanie. Abu Laila a pu tuer un soldat israélien en le poignardant et saisir son arme qu’il a utilisée pour tuer un rabbin et plusieurs colons. Abu Laila a réussi à se cacher pendant 70 heures malgré les efforts menés par des forces sécuritaires israéliennes.

Le rapport fait également allusion aux frères Asafra qui ont réussi à kidnapper et à tuer un soldat près de la colonie d’Etzion, au sud de Bethléem, mais aussi à une cellule de Résistance qui a planté un engin explosif téléguidé sur un site fréquenté par des colons à l’ouest de Ramallah, tuant une soldate israélienne et blessant son père et son frère.

Source: PressTV