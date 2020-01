Une rencontre a réuni à Moscou les chefs des renseignements syriens et turcs, le général Ali Mamlouk et le général Haqane Fidane , en présence de responsables russes.

La rencontre n’est pas la première entre les deux hommes, mais selon le journal libanais al-Akhbar, c’est la première fois qu’elle est rendue publique. Les autres qui les avaient réunis n’ont pas été annoncées. L’une d’entre elles s’était tenue avant le lancement par la Turquie de son offensive Source de paix contre le nord syrien.

Autres spécificité, c’est la Syrie qui a révélé la tenue de la rencontre. Alors que les Turcs et les Russes n’ont rien laissé fuiter.

A plusieurs reprises, Bouthaïna Chaabane, la conseillère médiatique du président syrien Bachar al-Assad avait fait état de rencontres syro-turques, signalant qu’elles n’ont pas abouti.

Selon l’agence syrienne Sana, Le général Mamlouk a exigé « un plein engagement turc en faveur de la souveraineté de la République arabe syrienne, de son indépendance, et de la préservation de son territoire et de son unité … et le retrait immédiat et complet de tous les territoires syriens ».

L’interlocuteur syrien a aussi insisté auprès de son homologue turc Fidane sur « la nécessité que la Turquie respecte ses engagements sur Idleb en fonction de l’accord Sotchi, surtout en ce qui concerne l’évacuation des terroristes et de l’armement lourd et l’ouverture des autoroutes Alep-Lattaquié et Alep-Hama »

Le fait que c’est Damas qui annonce la tenue de cette rencontre consiste un message selon lequel elle est prête à dialoguer avec Ankara, estime al-Akhbar, « dans le respect de la souveraineté syrienne, et des accords conclus sous le parrainage de la Russie pour la province d’Idleb et de l’Est de l’Euphrate ».

Cette évolution laisse aussi prévoir l’éventualité de passer à des rencontres politiques entre les deux protagonistes syriens et turcs.

Les relations entre les deux pays s’étaient détériorées lorsqu’Ankara s’est rangée dans la crise syrienne contre le gouvernement syrien et au côté des groupes terroristes et des groupes armés de l’opposition.

