Le ministre iranien de la Communication et de la Technologie des informations a annoncé que les satellites Zafar 1 et 2 seront en route vers la base spatiale iranienne.

« Les satellites Zafar 1 et 2 qui ont passé avec succès leurs tests, prennent la route aujourd’hui pour se rendre à la base spatiale afin que les processus de les mettre dans l’orbite soient effectués », a souligné Mohammad Javad Azari-Jahromi, le ministre iranien de la Communication et de la Technologie des informations.

La République islamique d’Iran enverra une version très avancée de ses satellites en mission de découverte, la dernière percée dans le domaine de l’aérospatiale par les experts et spécialistes compétents du pays.

Zafar , un satellite entièrement sophistiqué construit à l’Université iranienne des sciences et de la technologie est au sommet de la liste des satellites prêts à être lancé, a été annoncé samedi par l’Agence spatiale iranienne (ISA).

Le nouveau satellite pèse environ 90 kilogrammes et est équipé de quatre caméras couleur pour capturer des images de la surface de la Terre avec une résolution de 80 mètres.

Zafar est similaire en taille et en poids à sa version précédente – le satellite Payam – sauf qu’il peut se déplacer en orbite circulaire et envoyer un message en plus de ses missions d’exploration.

En janvier 2019, le satellite Payam (Message) construit localement a été lancé dans l’espace dans le but de collecter des informations environnementales; cependant, des problèmes techniques survenus au cours de la phase finale du lancement ont empêché le vaisseau spatial d’atteindre l’orbite.

Le pays a également envoyé sa première bio-capsule contenant des créatures vivantes dans l’espace en février 2010, à l’aide d’un support Kavoshgar-3 (Explorer-3).

En février 2015, la République islamique a placé son satellite Fajr de fabrication nationale en orbite, capable de prendre et de transmettre des images de haute qualité à des stations sur Terre.

L’Iran considère son programme spatial comme un sujet de fierté nationale et a déclaré que ses lancements de véhicules spatiaux étaient à des fins scientifiques.

Source: Farsnews