Le directeur du bureau de la brigade Badr à Anbar, en Irak, Qusay Al-Anbari,a révélé samedi que les forces américaines avaient organisé des parachutages pour faciliter l’entrée de cadres de Daech depuis la Syrie vers la vallée de Houran , soulignant que ces cadres de Daech faisaient partie de la première génération ».

Al-Anbari a affirmé : »après l’opposition par les forces américaines de permettre à toute force de s’approcher de la vallée de Houran et du désert occidental d’Anbar, les Hachc chaabi ont réussi à briser la barrière et ont éradiqué Daech de toute la vallée de Houran dans le cadre des opérations de libération baptisées ‘la volonté de la victoire » .

Il a ajouté: « Après les opérations de déminage, les forces américaines situées près de la vallée oeuvrent pour faciliter le déplacement des éléments de Daech et les amener dans la vallée de Houran et le désert occidental en leur ouvrant des couloirs et en leur assurant des opérations de parachutages. »

Il a expliqué que « les éléments qui se sont infiltrés font partie de la première génération des cadres de Daech et sont des nationalités étrangères », notant que « les Américains s’efforcent de saboter la sécurité et de réintroduire l’Etat islamique sous un nouveau nom ».

Source: Farsnews