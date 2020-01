Non seulement les Américains ne veulent pas quitter l’Irak, mais ils seraient en train d’édifier deux nouvelles bases dans la vallée de Ninive et à Arbil.

Selon l’expert militaire irakien, Safa al-Aasam, une rencontre devrait se tenir entre le président américain Donald Trump et l’homme fort du Kurdistan d’Irak, le chef du parti démocratique du Kurdistan Massoud Barzani, en marge du forum de Davos qui se tient cette année en Suisse.

« Cette rencontre va discuter de la création de la plus grande base militaire américaine dans la région et le transfert du commandement des forces américaines au Moyen-Orient à Arbil », a indiqué Aasam selon lequel cette démarche est une escalade contre le gouvernement et le parlement irakiens qui ont demandé le départ des troupes américaines.

Le CENTCOM dispose d’un quartier général dans la base al-Udeid, au Qatar.

Ces derniers temps, les forces américaines ont plusieurs fois violé la souveraineté de l’Irak, en perpétrant sans autorisation préalable de Bagdad des raids meurtriers contre des positions du Hachd al-Chaabi, ces unités de mobilisation populaires qui ont combattu Daech avec l’aide des experts iraniens et qui ont été intégrées dans l’armée irakienne.

« Les USA ne planifient pas pour se retirer d’Irak mais entament la construction de deux nouvelles bases militaires dans la vallée de Ninive et à Arbil », a conclu M. Aasam, pour le site d’information irakien al-Maalomah.

Source: Médias