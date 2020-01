Le célèbre tweeter saoudien Moujtahed a révélé que la base militaire égyptienne Berenice située sur la mer rouge, et qui a récemment été inaugurée, était en état de préparation depuis plusieurs années dans le cadre « d’un complot entre Abdel Fatah al-Sissi et Mohamad Ben Zayed », respectivement le président égyptien et le prince héritier émirati.

Sur son compte Twitter, Moujtahed a précisé la mission de cette base : « le véritable objectif était que Sissi s’empare de Haramene (les deux mosquées saintes en péninsule arabe, ndlr) au cas où un désordre éclatait en Arabie saoudite », révélant que cette base dispose « d’une force d’intervention rapide et d’un plan prêt pour un atterrissage aérien et maritime sur Djeddah et Yanbou en route vers La Mecque et Médine ».

Toujours selon Moujtahed, « le plan avait été concocté depuis l’arrivée de Sissi au pouvoir en coordination avec Israël et ben Zayed. Ensuite, après le débarquement turc dans l’ile Swaken au Soudan, le soutien émirati et israélien s’est intensifié ».

« Finalement ben Salmane s’est rallié tout bêtement après que ben Zayed l’a persuadé de mobiliser la région contre la présence turque et de s’allier avec Israël », conclut Moujtahed.

Le tweeter saoudien qui dispose de plus de deux millions de followers a aussi posté sur son compte une carte qui montre la localisation géographique de cette base, proche de Yanbou et Djeddah en même temps, « ce qui n’est pas fortuit » d’après lui.

Selon les médias égyptiens, cette base se trouve aussi à proximité des frontières internationales sud, à l’est de la ville égyptienne d’Aswane. Sur une superficie de 150 hectares, elle comprend une base maritime, une base aérienne et plusieurs unités de combat.

Son inauguration a eu lieu le 15 janvier, en présence de MBZ et du vice-ministre de la Défense saoudien Khaled Ben Salmane. C’est la plus grande base militaire sur la mer Rouge, et la deuxième plus grande base égyptienne, après la base Mohamad Najib.

Officiellement, l’objectif stratégique de cette base est selon le journal égyptien proche du pouvoir al-Ahram le suivant : « défendre et sécuriser le littoral sud de l’Egypte, protéger les investissements économiques et les ressources naturelles, faire face aux défis sécuritaires dans le cadre de la mer rouge , sécuriser le trafic de navigation mondial sur l’axe d’action reliant la mer rouge jusqu’au canal de Suwez et la regions economiques qui lui sont liee, dans le cadre de la vision future 2030 ».

