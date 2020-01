Les participants à un forum organisé dans la capitale vénézuélienne ont applaudi pendant plusieurs minutes à la mémoire du chef de la force al-Quds du Corps de gardiens de la révolution islamique, tué le 7 janvier dans un raid revendiqué par les USA dans la capitale irakienne, aux côté du numéro deux du Hachd al-Chaabi Abou Mahdi al-Mohandes et de 8 iraniens et irakiens.

Selon le site web de la télévision libanaise al-Mayadeen TV, cette ovation a eu lieu pendant l’allocution du président de l’Assemblée constituante Diosdado Capello.

A un certain moment, il a parlé du général Soleimani : « Je rends hommage au grand martyr qui est tombé en martyr par le terrorisme américain. Le général-major le martyr Qassem Soleimani. Et si vous me le permettez, je voudrais adresser au martyr une minute d’applaudissements ».

Vive Soleimani, vive le peuple iranien, a-t-il scandé. Et les particpants ont scandé après lui.