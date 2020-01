Nouveau point de vue critiquant l’état actuel de l’armée de terre israélienne et de ses soldats : « Les combattants du Hamas et du Hezbollah sont plus aguerris. Ils sont plus âgés et ont reçu davantage de formations que les militaires israéliens. Ils ont acquis de l’expérience sur le terrain », a écrit le quotidien israélien Maariv, rapporte Press TV. Il cite Beni Amidror, un ancien officier de l’armée israélienne.

Cet ex-commandant du secteur des « théories de la guerre » de l’armée a déploré ce qu’il a considéré être la perte de l’esprit de combat au sein de l’armée.

« L’armée n’a pas le souci d’obéir aux ordres des dirigeants et tente plutôt d’empêcher les victimes. L’armée israélienne, comme la société israélienne, a perdu son “esprit combatif” », a-t-il averti.

Dans la foulée de ces critiques est survenu un autre problème chez l’armée israélienne Tsahal. Il a été cité ce 19 janvier par le journal Yediot Aharonot et repris par i24news.

Ainsi, une nette baisse de l’enrôlement au sein de l’armée d’Israël est enregistrée, tant parmi les hommes que parmi les femmes, et près de la moitié des jeunes Israéliens ne commencent ou ne terminent leur service militaire.

Selon les statistiques de Tsahal, 32,9% des hommes bénéficient d’une exemption d’armée, tandis que 15% des soldats ne finissent pas leur service, ce qui fait que presque la moitié des Israéliens ne vont pas jusqu’au bout de leur service militaire. Cette tendance est encore plus marquée chez les femmes: 44,3% des Israéliennes étant exemptées du service.

Source: Divers