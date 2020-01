Pendant les derniers six jours, les combattants yéménites (armée + Ansarullah) ont réussi à infliger une série d’échecs cuisants aux forces de la coalition saoudienne. Maintenant, le nord-est de la province de Sanaa vit de nouveau la stabilité, après presque quatre ans.

Le sud-ouest de la province d’al-Jawf, le nord-est de la province de Sanaa et l’ouest de la province de Maarib sont le théâtre d’âpres affrontements, depuis lundi 20 janvier, opposant les combattants yéménites aux mercenaires de la coalition saoudienne.

Dans le sud-ouest de la province d’al-Jawf, les mercenaires ne sont pas arrivés à faire des percées, malgré une bonne couverture aérienne que la coalition leur offrait. En plus, des dizaines de mercenaires ont été tués ou blessés lors des affrontements avec les combattants yéménites.

Dans le nord-est de la province de Sanaa, les mercenaires de la coalition, appuyés par des unités de missile, d’artillerie et des avions de la coalition, ont lancé une série d’offensives contre les positions des combattants yéménites afin de prendre le contrôle de Nehm (Est de Sanaa), une région stratégique qui aurait pu leur permettre d’accéder à la capitale.

Face à ces attaques, les combattants de l’armée et ceux d’Ansarullah, ont adopté une tactique de reculade en vue de faire tomber les agresseurs dans le piège.

Les combattants yéménites ont finalement réussi à encercler les mercenaires à Nehm, à l’issue d’intenses affrontements. Cette opération a poussé les agresseurs à évacuer Nehm afin de contenir les pertes humaines.

Au total, presque 500 mercenaires de la coalition d’agression ont été abattus ou blessés pendant les six derniers jours.

Quelque 10% de Nehm, située dans le nord-est de la province de Sanaa, était occupée par les forces de la coalition d’agression. Cette région sert de porte d’entrée à la capitale. La libération entière de Nehm permettra aux combattants yéménites d’entrer dans l’ouest de la province de Maarib après des années, et de reprendre le contrôle du triangle Maarib-Sanaa-al-Jawf.

Dans l’ouest de la province de Maarib, les combattants yéménites ont repris le contrôle du district de Madjraz. À présent, des affrontements sont en cours non loin de la base militaire d’al-Fardha, près de la frontière séparant la province de Maarib et le district de Nehm. En plus, d’autres affrontements se poursuivent dans le district de Sirwah où les combattants yéménites essaient de reprendre le contrôle de la base militaire de Koufel.

Au total, 570 kilomètres ont été libérés par les combattants yéménites, au cours des opérations des six derniers jours.

