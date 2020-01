Si les États-Unis ou ‘Israël’ osaient mettre à exécution la menace d’assassiner un autre commandant militaire iranien, cela mettrait la vie de tous leurs commandants en danger, a averti le commandant en chef du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI).

Faisant ces remarques le lundi 27 janvier, le général de division Hossein Salami a déclaré que les responsables américains qui ont menacé d’assassiner les commandants du CGRI regretteront certainement leurs commentaires, autrement dit, s’ils exécutent leur menace, aucun de leurs commandants ne sera à l’abri.

« Les Américains, les sionistes et les autres doivent savoir que s’ils menacent nos commandants, aucun de leurs commandants ne sera épargné, ce qui signifie que s’ils menacent d’assassiner nos commandants ou de mettre à exécution leur menace, la vie d’aucun de leurs commandants ne sera en sécurité », a déclaré le général de division Salami.

Il a ajouté que les ennemis de l’Iran faisaient face à seulement une partie des « conséquences douloureuses » de l’assassinat du commandant iranien, le général Qassem Soleimani et ont réalisé qu’ils subiront des coups « écrasants et continus », s’ils répètent de telles actions.

Si les ennemis décident de continuer ce jeu, la réponse de l’Iran sera toute autre que celles qu’ils ont jusqu’ici connues, a martelé le général iranien qui a précisé que la réponse du pays mettrait les ennemis dans des conditions qu’ils seraient incapables de gérer et contrôler.

Plus loin dans son discours, le major-général a noté que l’incapacité des Américains sur les autres plans est la cause principale de la poursuite de leurs menaces.

« Sur les plans militaires, ils [les Américains] se sont avérés incapables et leurs sanctions ont aussi fini par échouer, cela montre que la guerre psychologique qu’ils mènent contre la nation iranienne a eu des résultats inverses », a-t-il lancé.

« Plus ils ont fait pression sur la nation iranienne, plus cette dernière est restée fidèle à la République islamique et plus elle soutient le Leader de la Révolution islamique, tout acte commis par l’ennemi a été confronté à une vive réaction, non seulement, du peuple, mais aussi des autres nations », a-t-il poursuivi.

« Ils se tournent généralement vers la stratégie d’assassinat lorsqu’ils voient leurs stratégies tombées à l’eau. Lorsqu’ils ne sont pas parvenus à nous priver de la technologie nucléaire pour un usage pacifique, ils ont précédé à l’assassinat de nos scientifiques », a-t-il estimé.

« Le régime américain, le régime sioniste et leurs alliés ainsi que tous ceux qui comptent sur eux sont essentiellement des régimes terroristes. C’est une réalité qu’ils doivent maintenant admettre », a-t-il affirmé.

Selon le major-général Salami, la nomination d’Esmail Qaani par le Leader de la Révolution islamique en tant que commandant de la Force Qods du CGRI, signifie la poursuite du chemin parcouru par le général Qassem Soleimani avec toujours plus de motivation.

Les avertissements interviennent après la menace d’assassiner le nouveau commandant de la Force Qods du CGRI, prononcée par le représentant spécial des États-Unis pour l’Iran, Brian Hook.

Dans une interview accordée le 23 janvier à Davos au quotidien Asharq al-Awsat, Hook a répété des allégations sans fondement au sujet de l’assassinat du haut commandant iranien, le général Soleimani, menaçant d’assassinat le nouveau commandant de la Force Qods, le général Esmail Qaani.

Source: Avec PressTV