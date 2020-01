Depuis le mardi 28 janvier, jour de l’annonce par le président américain Donald Trump de son plan destiné à régler le conflit israélo-palestinien, au détriment des droits du peuple palestinien, les palestiniens ont laissé éclater leur colère dans les territoires palestiniens occupés.

Le plan de Trump prévoit l’annexion des colonies juives et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie occupée et de n’accorder que 40 % de la superficie de cette dernière pour mettre en place un État palestinien démilitarisé, sans aucune souveraineté. Il refuse aux palestiniens leur capitale à l’est de la ville d’Al-Quds, et accorde à Israël la totalité de la ville sainte où se trouve les lieux saints de l’islam .

Des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes et localités de la bande de Gaza, à l’est de Jérusalem al-Quds occupée et en Cisjordanie occupée.

Alors que la bande de Gaza observait une grève générale ce mardi, des rassemblements de colère ont eu lieu dans la ville de Haïfa, dans les territoires palestiniens occupés de 1948, où, selon al-Mayadeen TV, les protestataires ont qualifié le plan de Trump de « complot sioniste de colonisation contre le peuple palestinien et sa cause ».

Des milliers de manifestants ont protesté dans les régions nord de la Cisjordanie, proches de la vallée du Jourdain, dont l’annexion par Israël a été préconisée dans l’accord de Trump. Au confins avec la Jordanie, cette région agricole s’étend aussi sur 30% de la Cisjordanie , alors que les Israéliens occupent depuis 1967 sa partie qui s’étend entre le lac de Tabarayya (Tibériade) et la mer morte.

Des barrages israéliens ont été érigés à la hâte pour empêcher les Palestiniens venus en bus des autres régions. Il est question ce mercredi de 11 manifestants palestiniens ayant été blessés par balles en caoutchouc et gaz lacrymogène.

Quelques slogans qui ont été brandis et clamés depuis le mardi soir

(( Le deal du siècle : un poignard dans le dos

A bas le deal du siècle et ceux qui le soutiennent : la Palestine restera libre

Le deal du siècle, le début de votre fin.

Le deal du siècle ne passera pas. La Palestine n’est pas à vendre))

Manifestation ce mercredi à Toulkaram des professeurs et des élèves d’école

Des jeunes ont distribué des cartes de la Palestine , pour riposter à la carte présentée dans le cadre du plan de Trump, et qui montre un Etat palestinien, morcelé et écartelé.

Manifestations à Ramallah et Khan Younès le mardi soir en Cisjordanie occupée

Manifestations de mardi soir à Jabalia dans la bande de Gaza

