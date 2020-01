Le site en ligne d’informations américain New Eastern outlook a revelee que la compagnie pétrolière saoudienne Aramco embauche actuellement des travailleurs du pétrole dans toute la province de Deir Ezzor en Syrie dans le cadre d’un effort commun avec une entité américaine inconnue et en partenariat avec Daech et l’armée américaine.

Des milliers d’ingénieurs et de travailleurs du pétrole syriens au chômage sont invités à postuler pour des emplois rémunérés à 3 000 dollars par mois, a écrit l’auteur de l’article Gordon Duff, un ancien vétéran de la guerre du Vietnam. Selon lui, personne ne sait pour qui ils travailleront.

Duff raconte que la confiscation du pétrole syrien par les Saoudiens et les Américains a eu lieu vers 2017, peu après l’entrée en fonction de Trump. C’est en cette année qu’Aramco, le conglomérat pétrolier saoudien, a ouvert des bureaux dans la province de Deir Ezzor en Syrie.

« Sous la protection de Daech et de l’armée américaine, Aramco a commencé l’exploration de 12 nouveaux gisements de pétrole et de gaz reconnus par des satellites militaires américains SAR (Synthetic Aperture Radar) », précise-t-il.

Et d’ajouter : « ces gisements de pétrole et de gaz représentent des découvertes importantes, égalant le gisement de Kirkouk en Irak et les plus grandes découvertes pétrolières d’Arabie Saoudite ».

Selon M. Duff, depuis que les États-Unis sont entrés en Irak, ils ont pillé les champs pétrolifères pendant des années, et continuent à le faire.

Il constate depuis début janvier 2020, une résurgence inexplicable des capacités de Daech qui a bloqué les autoroutes de Palmyre à alBoukamal et à travers la région. D’après lui, leur tâche consistait à sécuriser les voies de transit pour les équipements de forage pétrolier devant transiter depuis l’Arabie Saoudite, certains passant par l’Irak, sous la protection des États-Unis.

De là, l’ancien vétéran de la guerre du Vietnam perçoit un lien étroit avec ce qui se passe depuis quelques mois en Irak, et les projets de scission que les USA y concoctent, depuis qu’une majeure partie des Irakiens ont réclamé le départ des forces étrangères

« Il serait nécessaire que la province d’Anbar en Irak, et peut-être aussi celle de Ninive, soit divisée en une nouvelle entité uniquement sunnite, comme cela s’est produit au début de 2014 lorsque Daech, principalement dirigé par d’anciens dirigeants sunnites fidèles à Saddam Hussein, a permis à Aramco de mettre en place des opérations à grande échelle », écrit-il.

Et de conclure son article: « Nous examinons également le meurtre de Soleimani et nous nous demandons s’il était destiné à provoquer une guerre civile irakienne qui serait nécessaire pour que l’Arabie Saoudite s’empare des champs pétrolifères de la Syrie sous occupation militaire américaine, ou s’il s’agit d’une occupation militaire des États-Unis et de Daech ? »