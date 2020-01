48 heures après la destruction d’un avion US en Afghanistan, un autre avion militaire US aurait été détruit en Irak, à en croire les médias locaux.

Selon l’agence d’information irakienne, Al-Forat news, un avion militaire américain, C-27J Spartan s’est écrasé à l’est de la province d’Al-Anbar, non loin de la base US, Aïn al-Asad (ouest de l’Irak).

Selon une première information non confirmée, 4 militaires se trouvaient à bord. Ni le Pentagone ni les responsables irakiens n’ont réagi à cette information.

Le C-27 J Spartan est un avion de transport militaire développé et fabriqué pour des patrouilles maritime, des opérations de recherche et de secours. Il est en outre équipé d’appui-feu et de dispositif de guerre électronique.

La base américaine d’Aïn al-Asad a été prise pour cible d’une frappe au missile balistique iranienne le 8 janvier en représailles à l’assassinat ciblé du plus haut commandant militaire iranien, le général de corps d’armée Qassem Soleimani. Ce dernier s’est fait assassiner par les Américains alors qu’il se rendait en visite d’état à Bagdad.

Le numéro deux du Hachd al-Chaabi qui venait l’accueillir à l’aéroport de Bagdad avec plusieurs autres militaires irakiens ont également été tués par une frappe au drone US équipé de missile Hellfire.

Les Hachd al-Chaabi ont juré venger le sang de leurs commandants.

Sources: Al-Forat + PressTV