Le nouveau Premier ministre irakien Mohamad Allawi est connu pour avoir été ministre des communications dans les deux gouvernements de Nouri al-Maliki.

Selon le site en ligne de la télévision iranienne arabophone Al-Alam, il a fait ses études en architecture au Liban, où il s’est réfugié dans les années 70 du siècle dernier, fuyant la campagne de répression meurtrière menée par l’ex-dictateur Saddam Hussein contre les partisans du grand religieux et philosophe Mohamad Baqer Sadr.

Mais il n’a pas tardé à quitter le parti al-Daawa qui incarnait ses politiques.

Il a vécu en Grande-Bretagne où il a fondé une société de fabrication de CD. Il a travaillé dans le domaine de la conception architecturale, l’entrepreneuriat et du commerce en Grande-Bretagne et au Liban.

Dans les années 90, il a fondé l’organisation ‘Appel au Kosovo’ pour défendre et protéger les minorités réprimées en ex-Yougoslavie.

Il est membre actif dans le Conseil économique et social des Nations unies, et conseiller à l’ONU pour la Défense des droits de l’homme, surtout concernant les Irakiens durant l’embargo contre l’Irak et la dictature.

De retour en Irak apr&s 2003, il prône en faveur l’Etat civil, puis travaille en politique dans le cadre de la liste libéral d’Ayyad Allawi.

Il a été élu comme député de 2006 à 2007, a remplacé une député décédée entre 2008 et 2010, puis a été réélu en 2010. Date à laquelle il est nommé comme ministre des communications, avant de démissionner en 2012 pour des divergences avec Maliki.

Durant son mandat, il a révélé au grand jour un complot que des responsables au sein du ministère des communications concoctaient pour que l’Irak renonce à son droit d’avoir son propre orbite pour satellite, en faveur de l’entité sioniste, pour le montant d’un million de dollars.